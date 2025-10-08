GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny, a la cabeza de Billboard entre los artistas latinos. FOTO: Getty Images

El cantante Bad Bunny se posiciona oficialmente como el artista latino No. 1 del siglo XXI, de acuerdo con el resumen de los primeros 25 años del siglo realizado por la lista de Billboard. El listado Top Latin Artists of the 21st Century recopila el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024, consolidando al puertorriqueño como el máximo referente de la música latina contemporánea.

Este reconocimiento llega después de un periodo de dominio absoluto del artista urbano, quien desde su debut en las listas de Billboard en 2016 ha redefinido el panorama musical global. Con un impacto que trasciende el género urbano, Bad Bunny se mantiene como el artista latino más influyente y con mayor presencia internacional durante los últimos años, algo que se ha reafirmado con la confirmación de su presencia en el Super Bowl LX 2026.

Bad Bunny lidera el ranking histórico de Billboard

El logro de Bad Bunny resulta aún más impresionante si se considera que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. En menos de una década, acumuló 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums, cifras que posteriormente aumentaron a 16 y nueve No. 1, respectivamente.

Además, el artista suma un récord histórico de 89 entradas en el Top 10 de Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel, quienes registran 39 cada uno desde que la lista comenzó en 1986.

El también llamado “Conejo Malo” fue reconocido como el artista No. 1 de todos los géneros de Billboard en 2022, y ha sido el artista latino más destacado por quinto año consecutivo, del 2020 al 2024.

Top 10 de los artistas latinos del siglo XXI

El listado Top Latin Artists of the 21st Century de Billboard refleja los nombres más influyentes de la música latina desde el año 2000 hasta la actualidad. A continuación, se presenta el top 10:

Bad Bunny Enrique Iglesias Luis Miguel J Balvin Romeo Santos Shakira Daddy Yankee Karol G Ozuna Ricky Martin

Este ranking forma parte del especial Greatest of All Time de Billboard, que reúne 100 posiciones de artistas latinos con mejor desempeño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs.

Semana de listas especiales en Billboard

La plataforma Billboard anunció que durante esta semana publicará nuevos listados históricos del siglo XXI:

Miércoles 8 de octubre: Top Latin Albums of the 21st Century

Top Latin Albums of the 21st Century Jueves 9 de octubre: Top Hot Latin Songs of the 21st Century

Top Hot Latin Songs of the 21st Century Viernes 10 de octubre: Top Producers of the 21st Century on the Hot Latin Songs Chart

Los resúmenes de Top Latin Artists, Top Latin Albums y Top Hot Latin Songs of the 21st Century se basan en el desempeño semanal de los artistas desde el 1 de enero de 2000 hasta el 28 de diciembre de 2024.

La categoría Top Latin Artists clasifica a los artistas con mejor rendimiento en ese periodo, considerando su actividad en las listas principales. Mientras tanto, la lista Top Producers of the 21st Century on the Hot Latin Songs Chart reconoce a los productores con el mayor número de éxitos No. 1, entradas en el Top 10 y total de apariciones en los rankings.