Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl divide opiniones entre seguidores de Trump y latinos

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: AFP

La nominación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl generó rápidamente reacciones, tanto en contra, como a favor. Por un lado están los seguidores del presidente estadounidense Donald Trump, y por el otro, varios latinos que expresaron su gusto en redes sociales.

Cabe resaltar que, la gran final del futbol americano de los Estados Unidos se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California, en el Levi’s Stadium.

Opiniones en contra de Bad Bunny para el Super Bowl

El anuncio de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl provocó molestia entre sectores conservadores que cuestionaron la elección, ya que se trata de un artista que canta principalmente en español, y fue designado para el evento deportivo más visto en Estados Unidos, donde el idioma dominante es el inglés.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Todos los artistas latinos que han estado en el medio tiempo del Super Bowl]

Fuente cercana a Trump

Sebastian Gorka, asesor cercano a Donald Trump, publicó en la red X: “¿Es la NFL incapaz de leer la situación?”, acompañado de un comentario de un podcaster conservador que tachó al cantante puertorriqueño de “rapero con letras vulgares”, y recordó que en una de sus canciones se dirigió directamente contra el presidente de Estados Unidos.

Expresentadora deportiva dice que Bad Bunny es “demoniaco”

Sage Steele, una expresentadora de ESPN y cercana a la Casa Blanca, calificó al intérprete de “demoniaco” y también cuestionó la decisión de la NFL. Estas críticas se sumaron a la inconformidad de simpatizantes del movimiento “Make America Great Again” (MAGA), quienes ya habían mostrado rechazo hacia el artista desde que anunció que no incluiría a Estados Unidos en su última gira mundial, alegando preocupación por redadas migratorias en sus conciertos.

[TE PODRÍA INTERESAR: Así son los divertidos y millonarios comerciales del Super Bowl 2025]

Comentarios a favor del “Conejo Malo”

Por su parte, usuarios de redes sociales también expresaron su beneplácito por ver al puertorriqueño, destacando su nivel de producción en los conciertos y lo que podría hacer en el medio tiempo del Super Bwol:

Hay quienes también trasladaron el tema deportivo a lo político, debido a la actualidad en Estados Unidos contra migrantes:

Al tratarse de un evento de orgullo estadounidense, hubo quienes al enterarse que Bad Bunny estará en el medio tiempo del Super Bowl, simplemente desearon que el cantante haga todo su show en español:

Asimismo, también hubo quien destacó la importancia de Bab Bunny, pues sería el primer acto latino en solitario que encabeza el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl:

Compromiso social y político del artista

Bad Bunny, de 31 años y originario de Puerto Rico, ha destacado no solo por su música sino también por su activismo. Además, se pronunció a favor de los derechos LGBT, en contra de la transfobia y apoyó a la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Esto lo coloca en una posición opuesta a las políticas impulsadas por Trump desde su regreso al poder en enero, especialmente aquellas contra la comunidad trans y los inmigrantes indocumentados.

En un comunicado, el cantante expresó: “Por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, dejando en claro que ve su participación como un triunfo cultural para la comunidad latina.