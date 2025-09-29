GENERANDO AUDIO...

¿Qué hay detrás de poner a Bad Bunny en el Super Bowl XL? | Fotos: AFP-Reuters

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, dijo Bad Bunny en un comunicado de la NFL tras ser anunciado como el acto estelar del medio tiempo del Super Bowl LX. Apple Music eligió al cantante puertorriqueño, quien ha protagonizado una serie de contra las políticas migratorias de Donald Trump,

Benito Martínez Ocasio, nombre real del reguetonero, sacó a EE.UU. de su pasada gira mundial por temor a las redadas del ICE e hizo una referencia a Trump en un video musical. Por esta razón, representantes del movimiento “MAGA” (“Make America Great Again”) han mostrado su inconformidad por verlo en el Súper Tazón.

Bad Bunny y su “rivalidad” contra Donald Trump

Puerto Rico recibió una residencia de Bad Bunny, que se agregó como parte de una gira mundial en la que México forma parte; sin embargo, el puertorriqueño no incluyó a Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño destacó que todas sus presentaciones anteriores en Estados Unidos fueron un éxito, pero reveló que excluyó al país de su última gira mundial por “temor” a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los recintos.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, declaró Bad Bunny en entrevista con la revista i-D.

Una voz idéntica a la del presidente Donald Trump interrumpe la canción “NUEVAYoL” en el videoclip de Bad Bunny que lanzó el pasado 4 de julio.

“Cometí un error. Me quiero disculpar con los inmigrantes en Estados Unidos” se le escucha decir a través de una radio, probablemente en referencia a las políticas recientes contra la inmigración del mandatario estadounidense.

“Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes”, agrega la voz (recreada) de Trump.

La simbólica escena hace parte del video oficial de la canción “NUEVAYoL” que lanzó el artista puertorriqueño el pasado Día de la Independencia de EE.UU.

El “MAGA” explota tras anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl

Figuras prominentes de MAGA están furiosas después de que la NFL anunciara que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, de acuerdo con el medio The Independent.

El rapero y cantante puertorriqueño fue tildado de “enojado con Trump”, “activista anti-ICE” y criticado duramente por no tener canciones en inglés por algunos de los partidarios más fieles del presidente Donald Trump.

“Un gran detractor de Trump, activista anti-ICE, sin canciones en inglés”, se enfureció el comentarista conservador Benny Johnson, y criticó la decisión del músico de cancelar su gira por Estados Unidos.

“La NFL se autodestruye año tras año”, añadió Johnson.

“Bad Bunny dijo hace dos semanas que no actuará en Estados Unidos porque teme que los agentes de ICE deporten a sus fans”, se enfureció el locutor de radio Dan O’Donnell.

“Resulta que su sentido comercial supera con creces sus convicciones morales”. Dan O’Donnell

Robby Starbuck, de la organización conservadora Heritage Foundation, acusó a la NFL de “impulsar problemas sociales de izquierda”.

“¿Es tan difícil elegir un artista musical unificador que no quiera difundir propaganda progresista? ¿De verdad este tipo le grita fútbol americano a alguien? Sean sinceros”, dijo Starbuck.

“Nadie cree que lo haga. No se trata de música, se trata de poner en escena a un tipo que odia a Trump y a MAGA”, señaló tras el anuncio de la NFL.

La comentarista conservadora Josie Glabach etiquetó a Bad Bunny de “marxista demoníaco” en una publicación en su cuenta X, “El Libertario Pelirrojo”.

“Salió de la nada y no canta en inglés”, escribió en redes sociales.

“Se trata de reclutar gente para alejarla de la luz y llevarla a la oscuridad en un momento crucial. Manténganse alejados de eso, niños”, escribió.

Usuarios defienden al puertorriqueño en el Súper Tazón

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, dijo en un comunicado que lo que Bad Bunny ha “hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

Usuarios de redes sociales también defendieron la decisión de tener a Benito Martínez Ocasio en el medio tiempo del Super Bowl LX.

“Que Bad Bunny, alguien que se ha opuesto abiertamente a Trump, aparezca en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una declaración increíble y poderosa”, escribió la usuaria @BellaLoveNote.

Por su parte, la mexicana Ana Pau Villa escribió: “Es un mensaje muy poderoso que un artista latino esté en el evento más grande de EE.UU., y es altamente probable que lo use como forma de protesta contra la cacería de inmigrantes liderada por el gobierno”.

Además, la usuaria @MelanieIglesias comentó: “Bad Bunny trajo un impulso económico de $400 millones a Puerto Rico con su residencia. Los MAGA pueden boicotear el Super Bowl todo lo que quieran, pero no lo harán mella. Romperá récords”.

Finalmente, el usuario @avoxxbonatt0 reconoció que esta decisión sirve para reafirmar el impacto de la música latina en el panorama mundial.

“Reafirma que la música latina tiene una voz global sin necesidad de adaptarse al inglés. El espectáculo también tiene peso político, al dar visibilidad a Puerto Rico y a las comunidades latinas ante cuestiones migratorias e identitarias. Es un acto de afirmación cultural”, señaló.

Cabe destacar que el reguetonero suele preferir hablar en español durante entrevistas, incluso en Estados Unidos, como cuando dijo múltiples entrevistas en el show de Jimmy Fallon.

Además, su música es casi exclusivamente en español, con géneros como la salsa, como en “BAILE INoLVIDABLE“.