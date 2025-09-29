¡Oficial! Bad Bunny estelarizará el medio tiempo del Super Bowl LX

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny estará en el medio tiempo del Super Bowl – Foto: AFP

Bad Bunny, cantante y compositor puertorriqueño de 31 años, hará historia el 8 de febrero de 2026 cuando protagonice el medio tiempo del Super Bowl LX en San Francisco. Benito Martínez Ocasio aparecerá por segunda vez en el evento más importante de la NFL luego de que acompañara a Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Sin embargo, esta vez será el artista estelar del Super Tazón, según anunció Apple Music durante el Sunday Night Football de este 28 de septiembre entre Green Bay y Dallas.

¡Bad Bunny llega al Super Bowl!

Aunque los rumores indicaban que la artista protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX sería Adele o Miley Cyrus, finalmente Bad Bunny fue el elegido para el show estelar del “Súper Domingo”.

A través de redes sociales, Apple Music dio el anuncio oficial luego de que aprovecharan el juego del domingo por la noche para sorprender a los fans de la NFL con la noticia.

Cabe destacar que, antes del anuncio oficial, diversos medios de comunicación a nivel internacional adelantaron la noticia de que el puertorriqueño se uniría a la prestigiosa lista de artistas seleccionados para cantar en el Super Bowl.

Esta será la primera vez que un latinoamericano protagonice este evento desde 2020 cuando Shakira, nacida en Colombia, se lució junto a Jennifer Lopez.

¡El “Conejo Malo” regresará a Estados Unidos!

El Super Bowl LX Halftime Show se celebrará en el Levis Stadium de San Francisco el 8 de febrero, lo que significa que Bad Bunny tendrá que visitar Estados Unidos después de dejar el país fuera de su gira mundial, que incluyó una residencia en Puerto Rico.

El cantante reveló recientemente que su decisión estuvo ligada a las recientes deportaciones masivas de la administración de Donald Trump contra latinos. Cuando se le preguntó si su decisión era de preocupación para los fans latinos, Bad Bunny respondió: “Hombre, honestamente, sí“.

“Hubo muchas razones por las que no actué en Estados Unidos, y ninguna de ellas se debió al odio; he dado conciertos allí muchas veces (…) Todos mis conciertos allí fueron un éxito. Todos fueron magníficos”. Bad Bunny

A pesar de la popularidad de Taylor Swift, y su relación con el jugador de Kansas City, Travis Kelce, la estadounidense tampoco estará en el medio tiempo del Super Bowl LX.

De esta manera, el exitoso reguetonero puertorriqueño será el evento principal del Super Tazón luego de que Kendrick Lamar dejara opiniones divididas en el evento de este año.

¿Quién es Benito Antonio Martínez Ocasio?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, nació en 1994 en Vega Baja, Puerto Rico. Su carrera ha sido meteórica: comenzó subiendo temas a plataformas digitales y en poco tiempo se convirtió en un referente del trap latino y el reguetón.

Con un estilo irreverente, letras directas y una capacidad única para fusionar géneros, logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música global.

Su autenticidad lo ha llevado a conectar con millones de fans que ven en él no solo a un cantante, sino a un artista dispuesto a hablar de sus errores con la misma franqueza que de sus logros.