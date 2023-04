Bad Bunny invita a Grupo Frontera a Coachella 2023; revive los mejores momentos de su presentación

Bad Bunny lleva a México a Coachella 2023 con Grupo Frontera ~ Fotos: AFP y YouTube

Bad Bunny se enfrentó en el segundo fin de semana de Coachella 2023 en una presentación que contó con invitados como Grupo Frontera, agrupación de música regional mexicana con la que tocó la canción “un x100to” por primera vez en vivo, lo que sorprendió a los múltiples aficionados latinos que se dieron cita en California.

Bad Bunny la rompe en Coachella 2023 con Grupo Frontera

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el acto principal del viernes 21 de abril en Coachella 2023, por lo que sacó lo mejor de su repertorio con 30 éxitos que hicieron una revisión particularmente a la etapa más reciente de su carrera, pero uno de los momentos cumbres de la noche fue cuando invitó a Grupo Frontera al escenario.

A diferencia de su primera presentación de una semana antes en el festival estadounidense, Benito Martínez no se guardó nada y se dejó ir con los invitados, entre ellos la agrupación de origen mexicano, no quien no sólo tocó su colaboración, sino que interpretó también “No se va” y “Bebé dame“.

Pero los espectadores mexicanos y latinoamericanos estallaron cuando se dispusieron a interpretar “un x100to“, la canción de autoría colaborativa que se fue al número 1 de reproducciones en YouTube y que incluso provocó los elogios del streamer español Ibai Llanos.

Ver más esto es una obra de arte, que chingon que Grupo Frontera esté en el escenario de Coachella cantando un x100to gracias a Bad Bunny q orgullo mexicano caray 🇲🇽🇵🇷 pic.twitter.com/sU9d0UcpAI — 𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞🦇 (@Rickyestaenuso) April 22, 2023

Grupo Frontera subió al escenario principal de Coachella 2023 junto a Bad Bunny, quien cambió su outfit por una camisa, jeans de mezclilla, un sombrero y botas para interpretar su más reciente colaboración. Para el deleite de los presentes hispanohablantes, en el escenario colocaron la bandera de México y de Puerto Rico.

Los mejores momentos de la presentación del “Conejo Malo”

Bad Bunny “tiró la casa por su ventana” en su segunda presentación del festival que se lleva a cabo en California, por lo que no sólo invitó a la agrupación de origen mexicano, sino que también llevó a Arcángel, Jowell & Randy, José Feliciano yJhay Cortez.

Cabe destacar que Gorillaz también se presentó el pasado viernes en Coachella 2023 dos horas y media antes del cantante puertorriqueño, sorprendiendo por su presencia en dicha presentación para tocar por primera vez “Tormenta” tema que forma parte del álbum Cracker Island.

Ver más TORMENTA EN COACHELLA ⛈️



Por fin se dio el encuentro entre Gorillaz y Bad Bunny.



Benito llego como invitado sorpresa en la segunda semana del festival 🔥pic.twitter.com/lmxR0NZ5gq — Bad Bunny (Paraguay) 🇵🇾 (@_badbunny_py) April 22, 2023

En cuanto a la presentación individual del “Conejo Malo“, los presentes que se dieron cita en Estados Unidos pudieron irse con la anécdota de haber escuchado un extenso setlist considerando que se trataba de un acto de festival. Estas fueron todas las canciones que interpretó:

Tití me preguntó La Jumpa (con Arcángel) Moscow Mule Efecto Neverita Si veo a tu mamá La difícil La santa (conjunto con “A tu merced”) Vete (conjunto con “Pero ya no” intro) 120 Booker T Te mudaste Te boté No se va (con Grupo Frontera) Bebé dame (con Grupo Frontera) un x100to (con Grupo Frontera) I Like It El apagón Safaera (con Jowell & Randy y Ñengo ‘Flow’) Yo perreo sola (con samples de “Murder She Wrote”) Un coco La canción (con José Feliciano) Yonaguni (con José Feliciano) DÁKITI (con Jhay Cortez) Tarot (con Jhay Cortez) No me conoce (con Jhay Cortez) Callaíta Ojitos lindos Me porto bonito Después de la playa (Encore)

El puertorriqueño sigue en uno de los mejores momentos de su carrera y ser el headliner del primer día de Coachella 2023 es la muestra de ello. Además, en esta ocasión aprovechó la oportunidad para llevar a la música mexicana directamente a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.