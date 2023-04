Bad Bunny y Grupo Frontera lanzan canción “un x100to”; ¿qué dice la letra?

Bad Bunny tuvo un fin de semana de locura, pues se presentó en Coachella 2023 ante los ojos de Kendall Jenner y hasta anunció que este lunes estrenaría una colaboración con Grupo Frontera. La canción, llamada “un x100to“, es la segunda colaboración de “San Benito” con un artista de origen mexicano y desde el primer minuto causó sensación.

¿Qué dice “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny?

Bad Bunny y Grupo Frontera liberaron la canción “un x100to” en colaboración. El sencillo salió con un video musical protagonizado por la banda y el puertorriqueño. Aunque Benito Martínez tarda en entrar, él permanece en la escena durante todo el videoclip. Esto dice la letra:

Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, qué mucho me ha costao Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto Ey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu Insta me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber, ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu’ pie’ rogándote En el tequila ahogándome Lo’ muchacho’ están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ey Las morritas texteándome, ey Que dónde es la peda hoy, pero Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto, ey Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny

Se trata de una canción que entra en el género del regional mexicano y, como es común en este tipo de temas, es una balada de despecho en donde el sujeto le canta a su expareja, a quien no puede olvidar. Tanto Grupo Frontera como el puertorriqueño dejan ver la melancolía y tristeza de su canto.

Bad Bunny interpreta todo el tramo final de la canción y los usuarios de redes sociales enloquecieron al ver al músico más escuchado del mundo con los instrumentos que han popularizado a la música mexicana.

Ver más un x100to / grupo frontera x bad bunny pic.twitter.com/vo2f69kPC9 — ❤️🌊☀️ (@essanbenito) April 17, 2023

“¡Nuestra música mexicana está mundial! Que artistas de otros países quieran colaborar con los nuestros”, escribió un usuario de YouTube, mientras que otro señaló: “Como siempre, México y su música sobresaliendo en todo género y colaboración”.

La segunda colaboración del “Conejo malo” con mexicanos

Aunque “un x100to” es la primera vez que Bad Bunny le entra a géneros enteramente mexicanos gracias a Grupo Frontera, una agrupación formada en el Valle de Texas con raíces de Tamaulipas y Nuevo León, no es la primera vez que el reguetonero colabora con un artista mexicano.

La primera vez fue cuando colaboró en el tema “Lo Siento” con Tainy y Julieta Venegas, una de las mujeres que la rompieron en el AXE Ceremonia 2023. Dicho tema se volvió una de las sensaciones en los centros nocturnos mexicanos y se espera que “un x100to” viva el mismo fenómeno.

Bad Bunny es el artista más rentable del mundo en la actualidad, ya que su gira se convirtió en la más redituable en la historia en un año al generar ingresos de 435 millones de dólares, mientras que Grupo Frontera es una agrupación relativamente nueva, puesto que se formó en 2022.

A pesar de la breve carrera del grupo con origen mexicano, cuenta con 20 millones de oyentes en Spotify. Su colaboración con Benito podría ayudarlos a impulsar aún más su trayectoria. Cabe destacar que fue el propio autor de “Tití me preguntó” quien promocionó la reciente canción en redes sociales.

Ver más NOOOO ME ROMPASSSSSSS



BAD BUNNY X GRUPO FRONTERA pic.twitter.com/HGZRE4QHp1 — kai (@UntalKaiser) April 16, 2023

En menos de dos horas, “un x100 to” sumó más de 50 mil visualizaciones en YouTube. Grupo Frontera ha logrado obtener los primeros lugares de las listas de popularidad más importantes con temas como “Bebe dame” y “No se va“. Parece que en esta ocasión también tienen una fórmula de éxito en sus manos.