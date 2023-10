¡Le hizo el feo! Bad Bunny rechaza beso de Maite Perroni

Bad Bunny rechaza beso de Maite Perroni. Foto: Cuartoscuro

La reacción de Bad Bunny al recibir una presea en los Premios Billboard 2023 se hizo viral en redes sociales, pues, el cantante decidió no darle un beso a Maite Perroni, pese a que la integrante de RBD hizo el gesto de querer felicitarlo.

¿Cómo se negó Bad Bunny a beso de Maite Perroni?

Como era de esperarse, el intérprete de “Titi me preguntó” y “La neverita” fue galardonado en los Premios Billboard, reconocimiento fue anunciado por Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, los tres integrantes de RBD.

Sin embargo, cuando Bad Bunny pasó a recibir el premio y saludó de mano a Christopher Uckermann y Christian Chávez; y, al momento de llegar a Maite Perroni solo le extendió la mano, aunque la famosa sí inclinó el cuerpo e hizo el ademán de darle un beso.

Ante la actitud de Bad Bunny, la esposa del productor mexicano, Andrés Tovar, se limitó a sonreír y retomar su postura, pero la situación no pasó desapercibida y como fue captado por las cámaras, rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

“Ay, qué oso”: en redes reaccionan a bochornoso momento

Como era de esperarse, el video desató toda clase de comentarios por parte de los usuarios de redes sociales y, mientras algunos criticaban la situación, otros más respaldaban la actitud mostrada por Bad Bunny.

“Desde que los nombraron parecía enojado, igual se vio feo que la deje con la boca estirada”, “Se cree merecedor de todo”, “Con Maite no, conejo malo”, “En 15 años no será nadie y RBD seguirá siendo el mismo fenómeno musical”, “No se puede esperar menos de este tipo”, “Yo ni de mano los hubiera saludado después de que dijeron que no querían trabajar con él”, “Ay, qué oso. Pobre de Perroni lo que ha de haber sentido”, “Él no está en obligación de aceptar un beso que no quiere, no fue grosero educadamente, los saludó de mano y con eso es más que suficiente”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.