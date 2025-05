¿Bad Bunny regresa a México? Estadio GNP dejó pistas que ilusionan a sus fans

El cantante nacido en Puerto Rico está por comenzar su nueva gira a lo largo de Latinoamérica y México parece ser una parada obligada para Bad Bunny, esto es lo que se sabe de sus conciertos tras una misteriosa publicación.

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que Bad Bunny ofrecerá conciertos en México y menos en el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol) en la Ciudad de México. Sin embargo, han surgido rumores debido a una publicación de la cuenta oficial del recinto.

La cuenta oficial del Estadio GNP compartió una foto en la que aparecen dos sillas de plástico, algo que hace referencia a la portada del último álbum del cantante, algo que anticipa el anuncio sobre la nueva gira del puertorriqueño.

El nombre del octavo disco de Bad Bunny es “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, mismo que se lanzó a inicios de 2025 con canciones que se popularizaron en redes sociales y en las listas de canciones como lo son “Nuevayol”, “Baile inolvidable”, “Welita”, entre otras.

Debido al éxito de su disco, el cantante está por anunciar una gira de conciertos alrededor del mundo, dejando ver algunas pistas por las ciudades donde se presentará.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que imitan la portada del Bad Bunny, las sillas de plástico aparecieron además de en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el Estadio Metropolitano de Madrid, entre otros, lo que sugiere que serán esas las ciudades donde ofrecerá presentaciones.

Hasta el momento no se han dado fechas ni costos de los boletos para los conciertos, pero se espera que dentro de los próximos días se den más detalles de la gira mundial de Bad Bunny, además de lo que será el regreso del cantante desde el 2022 cuando tuvo su presentación en el Estadio Azteca.

En enero, después de la salida del disco del cantante, comenzaron a surgir rumores de la gira del cantante y fue a través de su cuenta de Instagram que compartió un video en el que habla de su deseo de volver a los escenarios y conectar con su público.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón, quisiera volver al full y voy a volver como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”.