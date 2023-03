¡Misterio resuelto! Bad Bunny revela por qué eligió su nombre artístico

El nombre de Bad Bunny es uno de los más reconocidos de la música. Foto: AFP

Benito Antonio Martínez Ocasio es uno de los reguetoneros más famosos, aunque se está tomando un descanso de la música y del supuesto romance que tiene con Kendall Jenner, el cantante sigue presente y participó en el famoso carpool karaoke de James Corden, donde reveló el origen su nombre artístico: Bad Bunny.

En el conocido segmento del programa de James Corden, donde los artistas se relajan mientras van de copilotos del inglés por las calles de Los Ángeles, Bad Bunny dijo que los motivos que lo impulsaron a tomar ese nombre es que sin importar que tan malos sean este tipo de animales siempre lucen “adorables”

“El primer concepto del artista que quería ser fue este tipo de artistas que no revelan su identidad. Quería utilizar una máscara de conejo”. Bad Bunny

Ver más Bad Bunny explains his name pic.twitter.com/bBBUgtnqaa — Complex Music (@ComplexMusic) March 15, 2023

Benito sorprende cantando sus éxitos y otros más

En el famoso segmente del programa, los cantantes interpretan temas exitosos de otros artistas, y en este caso, Bad Bunny se aventó a cantar “Break Free” de Ariana Grande y “As It Was” de Harry Styles, además interpretó varios de sus hits, como “DÁKITI”, “I LIKE It” y “Tití me preguntó”.

Bad Bunny estuvo apunto de no cantar en los Grammys

Durante el trayecto a CBS, James Corden le recordó a Bad Bunny que estuvo a punto de no lograr cantar en los Premios Grammy debido a que llegó apenas 8 minutos antes de su presentación a la Crypto Arena en Los Ángeles.

“Ocho minutos antes. Estaba encloqueciendo, estaba sudando. Estaba como a dos minutos de la Crypto Arena. Estaba muy nervioso, muy ansioso, porque sí yo era el acto inaugural”, recordó.

Lo razón del retraso de Bad Bunny es que decidió hacer una rutina de ejercicio y recordó que el ensayo fue a las 09:00 horas y los Premios Grammy iniciaban a las 17:00 por lo que pensó que tenía el tiempo perfecto para ducharse y hacer algo de ejercicio.