Bad Bunny sigue promocionado su último disco. Foto: AFP

Bad Bunny se estrenó este lunes 7 de abril en el Tiny Desk Concerts con canciones de su último disco “Debí tirar más fotos” (DTMF).

El cantante puertorriqueño acudió a la oficia de NPR Music, localizada en Washington, donde lució un pantalón blanco y una camisa casual con estampados coloridos y alusivos a un juego de béisbol.

Así fue el Tiny Desk de Bad Bunny

Bad Bunny estuvo acompañado por siete músicos e inició su set, el cual duró 35 minutos, con su tema navideño “Pitorro de coco”.

“Jurado no sabía que iba a ver tanta gente aquí y muchos menos puertorriqueños. La próxima canción es pa’ que, no sé cuantos van a Puerto Rico, llevarlos pa’ allá” Bad Bunny

Después de estas palabras, interpretó una versión de “Voy a llevarte pa PR”, después siguió con su versión en bolero de “Kloufrens”, como lo reporta Billboard.

Luego interpretó la melancólica “Lo que le pasó a Hawaii”, contando que escribió esta canción después de soñarla. “La canción no me dejaba dormir. La escribo completa y ahí me dormí”, mencionó Billboard.

La sesión siguió con “La mudanza” y terminó con “DTMF”, tema principal de su último disco que lanzó hace tres meses.

¿Qué es el Tiny Desk?

En el Tiny Desk Concert los artistas se presentan de forma íntima con un grupo reducido de músicos, generalmente entre cinco y ocho, interpretando sus mayores éxitos de una manera diferente.

¿Qué artistas se han presentado en los Tiny Desk Concerts?

Al inicio del concepto Tiny Desk Concert, la idea principal era invitar a artistas pequeños e independientes, pero gracias al éxito el proyecto comenzó a atraer a cantantes consolidados.

Los artistas que se han presentado son: Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Karol G, Chappell Roan, Justin Timberlake y Billie Eilish.