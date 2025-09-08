GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny sufre un accidente en el escenario. FOTO: AFP

El cantante puertorriqueño Bad Bunny causó conmoción tras lastimarse aparentemente la rodilla en pleno concierto durante su gira “No me quiero ir de aquí”, realizada en San Juan, Puerto Rico.

A pesar del incidente, el intérprete de “Un Verano Sin Ti” decidió terminar su presentación y cerrar con éxito su primera residencia formal en la isla, que comenzó en julio de este año.

Bad Bunny sufre aparente lesión en la rodilla durante su concierto en Puerto Rico. En medio de una presentación llena de energía y emoción, Bad Bunny sorprendió a sus fans cuando, mientras bailaba uno de sus grandes éxitos, sufrió una aparente lesión en la rodilla. El incidente ocurrió a mitad del concierto, generando preocupación entre los miles de asistentes que coreaban sus canciones.

Público captó el accidente de Bad Bunny

En videos difundidos en redes sociales se observa a Bad Bunny saltando como “conejo” sobre un montículo de tierra. Sin embargo, luego de un mal movimiento, el cantante comienza a quejarse y se toma la rodilla.

El intérprete, vestido con camisa amarilla con flores rosas, short a cuadros rojo con blanco y calcetas blancas, se llevó la mano a la pierna rápidamente y salió cojeando del escenario.

Los asistentes grabaron el instante exacto en que el “conejo malo” sufrió el percance.

Hasta el momento, el artista no ha dado una declaración oficial sobre su estado de salud.

¿Otro incidente previo en Puerto Rico?

En redes sociales han mencionado una supuesta caída que Bad Bunny sufrió en esta gira internacional en sus primeras presentaciones en San Juan, cuando cantante cayó de frente mientras interpretaba el tema “NUEVAYoL”.

En aquella ocasión, se escuchó su grito al momento de la caída, aunque logró levantarse de inmediato, sonreír y continuar la interpretación sin detener el espectáculo.

La realidad es que esa caída forma parte del performance que lleva a cabo en esta gira, y la ha llevado a cabo en varias ocasiones.