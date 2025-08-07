GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny forma parte del elenco de la película de acción “Atrapados robando”, que llegará a cines el 28 de agosto, dando muestra de cómo el puertorriqueño comienza a posicionarse como una figura cada vez más recurrente en el cine y la televisión.

Aquí en UnoTV te mostramos en qué otras cintas ha participado el cantante de “Neverita” y “DTMF”.

¿Qué películas ha hecho Bad Bunny?

El debut actoral de Bad Bunny ocurrió en 2021, cuando se integró al elenco de la serie “Narcos: México”, de Netflix. En ella interpretó a Arturo “Kitty” Páez, un joven integrante del Cártel de Tijuana.

“El personaje es un chico cool y joven, y yo soy un chico cool, creo que sí”, dijo entonces durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“Tren Bala” su debut en Hollywood

En 2022, llegó su primer papel en una producción de Hollywood, se trata de “Bullet Train“ (“Tren bala“), cinta dirigida por David Leitch y protagonizada por Brad Pitt.

En este filme, Bad Bunny encarnó a “The Wolf”, un asesino que busca venganza en un tren bala que recorre Japón. La película también contó con las actuaciones de Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Michael Shannon.

Cameo en “The Fast Saga”

El cantante tuvo una breve participación en “F9: The Fast Saga” (“Rápidos y Furiosos 9“), como un “vigía” en una escena retrospectiva con los personajes de Jakob (John Cena) y Dom (Vin Diesel).

En esta película también participaron los artistas Ozuna y Cardi B. Además, uno de sus temas, “De museo”, sonó durante los créditos finales.

Gael García y Bad Bunny comparten créditos en “Cassandro”

En 2023, el artista se unió al actor mexicano Gael García Bernal en “Cassandro,” un drama biográfico sobre el famoso luchador queer Saúl Armendáriz.

En el filme, Bad Bunny interpretó a Felipe, un interés amoroso del protagonista. La película tuvo su estreno en cines y posteriormente llegó a plataformas.

Bad Bunny también ha hecho apariciones especiales en producciones como WWE SmackDown, WWE Monday Night Raw y Saturday Night Live, mostrando su versatilidad frente a las cámaras.

Cumple el sueño de trabajar con Adam Sandler

Bad Bunny forma parte del reparto de “Happy Gilmore 2”, cumpliendo su sueño de compartir pantalla con el actor Adam Sandler.

Bad Bunny comparte créditos con Adam Sandler. Foto: AFP.

La secuela de la cinta protagonizada por Sandler trascurre 30 años después de que Happy Gilmore ganara el Tour Championship. En la cinta el artista puertorriqueño es el caddie de la estrella de Hollywood.

Bad Bunny comentó lo que significaba para él trabajar con Adam durante una entrevista con E! Entertainment: “No hay manera de decir que no. Fue una gran oportunidad. Estoy muy agradecido por ello”.

“Atrapado robando” es la nueva película de Bad Bunny

El siguiente paso en su carrera cinematográfica es “Atrapado robando”, película de acción donde comparte créditos con Austin Butler y Zoë Kravitz.

La historia gira en torno a una pareja cuya tarea aparentemente sencilla, cuidar al gato de un vecino, se transforma en una pesadilla. En esta historia, Bad Bunny interpreta a un gángster puertorriqueño.