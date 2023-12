Bad Gyal: ¿quién es la cantante que se negó a perrear con Rauw Alejandro?

Bad Gyal es una de las exponentes de la música urbana en España. Foto: GettyImage

El nombre de Bay Gyal se volvió tendencia porque se negó a perrear cuando estuvo en el escenario con Rauw Alejandro, exnovio de Rosalía, en Puerto Rico, y el incómodo momento quedó grabado en video.

Ver más No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas. Este momento de Rauw Alejandro con Bad Gyal anoche en Puerto Rico. pic.twitter.com/umUcsxrb75 — Sonia Palomino (@soniapalomino) December 17, 2023

La actitud de Bay Gyal generó una gran cantidad de reacciones, la mayoría de ellas apoyando la decisión de que ella solo quería cantar su canciones, pero Rauw Alejandro dijo, tras la negativa, que la cantante estaba tímida.

“Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida. Yo no sé” dijo al público después de que durante la actuación de los dos hubiese intentado bailar muy pegado a la catalana, acercando su boca al cuello de su compañera por la espalda. Este gesto, que a ella la incomodó mucho, como demostró apartándole de forma brusco con el brazo, fue el detonante del desencuentro.

“No, no, no. A mi que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, reaccionó Bad Gyal al escucharle mientras caminaba por el escenario, lejos de él. Pese a la negativa, el intérprete de Todo de ti insistió. “¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?”, le preguntó.“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, zanjó la autora de Zorra, que fue el dueto con el que cerró su intervención en el show tras cantar sus hits Chulo pt.2 y Fiebre. “Oye una bulla para todas las mujeres”, pidió entonces el puertorriqueño, cambiando de tema.

¿Quién es Bad Gyal?

Alba Farelo, mejor conocida como Bad Gyal, nació en Vilassar del Mar (Barcelona) el 7 de marzo de 1997 y logró convertirse en un fenómeno viral en 2016 tras versionar en catalán el tema Work de Rihanna.

La joven comenzó a estudiar Diseño de Moda en la BAU de Barcelona pero lo dejó para centrarse en el mundo de la música.

A finales de ese mismo año publicó su primera mixtape, Slow Wine Mixtape, en la que se incluían algunos de sus primeros hits.

Ver más

Su segunda mixtape, Worldwide Angel, se publicó en 2018 y contó con la producción de El Guincho, músico y compositor, junto a la propia Rosalía, de su disco El mal querer .

Su salto a la música maintream se produjo en 2019 cuando firmó con la discográfica Interscope y lanzó algunos de sus sencillos más populares hasta la fecha: Santa María , Hookah , Zorra o Alocao.

Su disco Warm Up salió a la venta en 2021 y, de nuevo, contó con la colaboración de El Guincho. Al poco de lanzar Warm Up debutó en el diseño de moda creando una colección para Berskha que reunía algunas de las principales prendas que dan forma al armario de la catalana.

A sus 26 años ha ganado 19 discos de Platino y 5 discos de Oro y ha llegando a convertirse en la embajadora del dancehall, con una mezcla de trap y reguetón.