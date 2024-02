¿Bad Gyal rechazó beso de Anitta en pleno concierto? Cantantes responden a especulaciones

Bad Gyal y Anitta. Foto: AFP

La cantante Bad Gyal está en el ojo del huracán, después de que se difundiera un video en el que se le ve, aparentemente, rechazando un beso que Anitta le intentó dar en la boca.

En videos que se han viralizado en redes sociales se observa que mientras ambas cantantes interpretan un tema en la gala de los Premios Lo Nuestro, Annita se acerca a su compañera con la intención de darle un beso.

Ver más Bad Gyal dijo ‘fuck queerbaiting’



pic.twitter.com/ozCEDok6jQ — david puentes (@DavidPuentesSoy) February 24, 2024

En el momento en que Anitta, intérprete de éxitos como “Bellakeo” y “Mil Vezes”, se acerca a Bad Gyal para besarla, esta voltea el rostro, lo que desató toda una serie de comentarios de sus fans en redes sociales.

De acuerdo con los comentarios que se leyeron en redes, Gyal mostró “cómo poner límites en vivo”, además de que se mostró “súper incómoda” ante el intento de Anitta de, supuestamente, besarla en la boca.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Perrito saca los pasos prohibidos y hace el paso de Anitta]

“Está bien, no tiene que darle un beso en la boca si no quiere, no entiendo dónde está lo odiosa”; “Siento que quizá Anitta es medio intensa en sus performances y Bad Gyal no le da a eso”, fueron parte de los comentarios que se leyeron.

Ante la viralización del video y el amplio debate en redes sociales, ambas cantantes salieron al quite y en un video aclararon la situación en torno al beso supuestamente rechazado.

¿Qué dijeron Anitta y Bad Gyal del beso rechazado?

En un video que Anitta y Bad Gyal grabaron, pusieron fin a las especulaciones y dieron a conocer que, en realidad, el episodio del beso no significó un rechazo ni un momento incómodo.

Ver más 💋 @Anitta le pregunta a Bad Gyal sobre el supuesto beso rechazado mientras graban el videoclip de “Bota Niña”. 🍑 pic.twitter.com/cENaGnbO4q — Bad Gyal Spain – Fan Page (@BadGyalSpain) February 24, 2024

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En la grabación se escucha que Anitta le pregunta a Gyal si le rechazó el beso, a lo que la española, un poco desconcertada, le responde preguntándole si había intentado besarla.

“En la boca no”, responde Anitta, además de que pregunta a su interlocutora que si hubiera sido el caso, cómo hubiera reaccionado… Entre risas, Bad Gyal confiesa en el video que, la verdad, no sabría como reaccionaria.