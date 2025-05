GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una bailarina, integrante del show del grupo dominicano Ilegales, sufrió quemaduras en el rostro después de ser alcanzada por el fuego de un lanzallamas en un concierto.

Los hechos se registraron durante un concierto que la banda ofreció en Monterrey, Nuevo León, cuando el fuego de uno de los lanzallamas que formaba parte del espectáculo alcanzó el rostro de la bailarina, quien de inmediato se retiró del escenario.

¿Qué se sabe del incidente donde bailarina de Ilegales sufrió quemaduras?

La propia agrupación subió un video de su bailarina siendo alcanzada en el rostro por el lanzallamas, informando a sus fans que “se encontraba bien”.

El grupo, célebre por canciones como “Fiesta caliente” y “La Morena”, no brindó más detalles sobre el estado de salud de su bailarina.

En sus redes sociales, la propia bailarina, Pamela Labour, informó que se encontraba bien, aunque la cara no ha dejado de “arderle”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“La cara no ha dejado de arderme y soy muy cuidadosa con mi piel por dentro y por fuera, por el maquillaje no afectó tanto la cara. Se me quemó un poco de los cabellos, las pestañas, los ojos no los podía abrir y la cara ardiendo, pero nada de que preocuparse… Ahora, a visitar a los médicos correspondientes, dermatólogo y oftalmólogo”, detalló la bailarina en una de sus historias de Instagram.

De la misma manera, informó que el grupo Ilegales está cubriendo sus gastos médicos actuales y los que se pudieran requerir en un futuro, producto de la quemadura.