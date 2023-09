Bake Off Celebrity México 2023: los famosos cuentan cómo fue enfrentarse al horno por primera vez

El Gran Pastelero: Bake Off Celebrity México 2023 es un reality show de pastelería y repostería que enfrentó a los famosos a su reto más grande al momento: el horno. Este programa reúne a 12 celebridades a competir con sus postres y Diego Schoening, Chingu Amiga y Paco de Miguel contaron a Unotv.com sus mejores y peores experiencias cocinando.

Sujin Kim, influencer coreana mejor conocida como Chingu Amiga, reveló que antes de entrar a El Gran Pastelero: Bake Off Celebrity México 2023, nunca tocó un horno en su vida, por lo que ponerse a cocinar en televisión fue un reto complicado.

“Yo nunca he tocado un horno en mi vida, nada más se lo he tocado para guardar mis chocolatitos, pero no he prendido nunca el fuego del horno y no he hecho ninguna comida. Postres mucho menos, así que fue un gran reto y no sé por qué me invitaron”.

Chingu Amiga