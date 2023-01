Banda Ms, Blessd y Valentina Moretti abrirán transmisión especial del Super Bowl

Banda MS está por celebrar su aniversario número 20. Foto: AFP.

Banda MS, Blessd y Valentina Moretti grabaron un video que abrirá la transmisión exclusiva del Super Bowl LVII el 12 de febrero para Fox Deportes, la idea es unir el mundo del deporte y la música en este evento deportivo. El video fue grabado en diciembre en la CDMX.

Según relató Alan, vocalista de la banda, lo que grabaron será transmitido antes de que de inicio el Super Bowl, en el que contarán la historia de la Banda MS y de cada uno de sus integrantes: “Es algo muy importante para nosotros, es un gran escalón para nosotros en muchos sentidos”, dijo en exclusiva para UnoTV.com.

Por su parte, Oswaldo Silvas, también vocalista, declaró que el deporte y la música siempre se han llevado muy bien, pero que para ellos haber sido seleccionados para estar tan de cerca del futbol americano les da mucha emoción.

“Siempre se han llevado muy bien y ahora están incluyendo al género regional mexicano con este deporte (…) no somos los primeros, pero estamos dentro de un círculo de artistas que nosotros admiramos mucho que son Banda Limón o Tucanes de Tijuana”. Oswaldo Silvas

Añadió Silvas que esto solo los hace sentirse más obligados para esforzarse cada día más, por lo que están emocionados, contentos y orgullosos de sus logros.

¿Quiénes son la Banda MS?

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga​, también conocida como Banda MS, es una agrupación de música de banda creada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el año de 2003.

En 2016, tras el lanzamiento de “Qué Bendición”, con los sencillos “Tengo Que Colgar”, “Me vas a Extrañar” y “Mala Experiencia”, la banda acumuló grandes éxitos, que dos años después los colocaron como el grupo musical mexicano más escuchado en la historia de Spotify y Pandora.

Banda MS ha realizado conciertos con llenos totales en Garden Arena en Las Vegas, The Allstate Arena en Chicago, IL, The Microsoft Theatre en Los Ángeles, The Citizens Business Bank Arena en Ontario, CA, Comerica Theatre en Denver. CO y el TeatroComerica en Phoenix, AZ, entre otros.

Los conciertos en vivo de Banda MS cuentan con dos vocalistas, Oswaldo Silva y Alan Ramírez, y 14 músicos en instrumentos de viento, trompetas y percusión.