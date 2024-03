“Bandidos”, nueva serie de Netflix que reúne a Mabel Cadena, Ester Expósito y Juan Pablo Medina

“Bandidos” se estrena el 13 de marzo. Foto: Gettyimages.

“Bandidos” es la nueva serie de aventuras de Netflix que protagonizan Ester Expósito (Lilí), Alfonso Dosal (Miguel), Juan Pablo Medina (Wilson), Mabel Cadena (Inés), Andrea Chaparro (Citlali), Juan Pablo Fuentes (Lucas), Nicolás Furtado (Octavio) y Andrés Baida (Ariel). Un proyecto que fue filmado en Mérida, con temperaturas que superaban los 50º.

El elenco de la serie ofreció una conferencia de prensa en la CDMX para dar los detalles sobre esta divertida producción, de siete episodios y que llegará a la plataforma el 13 de marzo.

Durante el evento, la actriz española compartió, que aprendió mucho sobre la cultura maya, que pudo disfrutar de la gastronomía de la ciudad, pero también reveló que grabar con tanto calor fue un gran reto para ella y al resto de la producción.

“Gracias al personaje de Miguel, aprendí muchísimas cosas muy interesantes, porque los personajes de repente mencionan momentos históricos. La serie trata esto de una manera divertida; pienso que es una de las cosas más bonitas de este trabajo: honrar y respetar la historia y cultura del lugar donde estás filmando”, dijo Ester Expósito.

En cuanto al tema de las altas temperaturas, la protagonista de la serie “Élite” reveló que “no paraba de sudar durante el rodaje y que sudaba como pollo”.

Agregó que las personas de maquillaje constantemente la tenían que ayudar a tapar las gotas de sudor: “pero todo esto nos unió más, yo creo que no te sientes tan realizado con un trabajo cuando no te cuesta tanto trabajo, todo esto también nos unió más como grupo y comunidad.

Elenco de “Bandidos” filmó a más de 53º

Las altas temperaturas de Mérida no solo fue un reto para la actriz Estér Expósito, el actor Alfonso Dosal dijo que hacer escenas de acción, con ocho personajes, a 50º “estuvo durísimo, pero también muy gozoso”,

“Fue un reto correr a esa temperatura, trabajar con todos los stunts, pero siempre protegidos por un equipo de producción que tiene todo para hacer que las cosas salgan bien”, agregó el actor de “Huesera”.

Por su parte, Juan Pablo Medina declaró que fue un rodaje muy complejo, sobretodo físicamente para él, pero que siempre trabajar en un lugar tan bello como Mérida es hermoso y divertido.

“Mi personaje está un poco viejito, por eso no se mete al agua, todas las locaciones fueron muy especiales, se sentía la energía de los cenotes, pero si fue un reto para mí físicamente, se tenía que correr (…), agradezco tener la oportunidad de trabajar en un lugar tan maravilloso como es Mérida y de conocer gente nueva, hicimos un equipo padrísimo”.

La serie creada por Pablo Tébar, guionista y showrunner originario de España, presentará una historia llena de acción y aventura que trasladará al espectador al sureste de México para un juego detectivesco en el que un tesoro preciado será el eje central de todos los personajes.

Mabel Cadena celebra la diversidad de las historias

Después de participar en “El baile de los 41” y en “Black Panther“, Mabel Cadena ahora interpreta a una mujer detective en la serie “Bandidos”.

“No podría ser más feliz de pensar, que esta industria no solamente nos está ofreciendo este tipo de historias, sino que a los actores y actrices nos permite ser parte de ellas, nos da oportunidad de darle voz a personajes que me revitalizan y me emocionan para seguir construyendo no solo la carrera que siempre había querido tener, sino imaginar que sí puedo ir a personajes espectaculares que solo habían habitado en mi imaginación”.

Andrea Chaparro, Juan Pablo Fuentes y Nicolás Furtado también están en “Bandidos”

Todos los personajes de “Bandidos” cuentan con diferentes matices y motivaciones, mismas que los actores incluyeron en su proceso de preparación.

Andrea Chaparro, por ejemplo, cuenta que su papel, Citlali, “es como una ninja acuática. Me dieron clases de buceo, apnea, parkour y otras cosas; estoy muy feliz de que me lo hayan permitido”.

Por su parte, el actor Juan Pablo Fuentes compartió que tuvo que conectar con su niño interior para encarnar a Lucas, un hacker en potencia. “Volví a ser el niño al que le encantaba jugar videojuegos con sus primas, porque así es Lucas. Tenía subrayadas todas las escenas en las que estaba en la computadora, porque ahí es donde mi personaje se mueve como pez en el agua”.



Nicolás Furtado hizo lo propio para representar a su personaje, incluso en las escenas de acción, “casi todos mis stunts los hice yo, con excepción de un par. Octavio es un hombre de guerra, es un ex militar; un personaje que no siempre es comprendido por el resto del grupo, hay veces que ni él se entiende”, dice el actor.

Durante la conferencia de prensa, Andrés Baida también destacó, que lo que más disfrutó de participar en “Bandidos” fue la dinámica con sus compañeros de reparto, pues recordó que “los personajes no solo los construyes tú, sino que los haces junto con tus compañeros.