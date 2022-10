El Tutti Frutti, documental sobre el bar que cambió la historia de la ciudad

Actualmente es muy fácil buscar en Google un lugar a donde se pueda ir con amigos a escuchar rock o música alternativa en la Ciudad de México, sin embargo, a finales de los 80 era algo prácticamente imposible, de no ser por un bar llamado Tutti Frutti, del cual se estrena un documental.

En entrevista con UnoTV, la periodista y documentalista, Laura Ponte, habló sobre su documental llamado “Tutti Frutti, El Templo del Underground”, el cual comenzó a trabajar hace cinco años y donde narra a través de los dueños del bar, músicos y más personajes la importancia del lugar dentro del desarrollo de la contracultura mexicana.

“La historia obviamente ya la tenía en mi cabeza, en mi alma, en mi cuerpo, en todos lados, porque me tocó la fortuna de ir al Titti Frutt pocas veces, pero fui; estuve indagando antes de empezar esta aventura y antes de ponerme a trabajar quería ver con Brisa y con Dani (dueños del bar) que estuvieran de acuerdo”.

Brisa Vázquez, propietaria del bar que se encontraba en Lindavista bajo el restaurante de su papás llamado Apache 14, cuenta que en cuanto Laura la contactó aceptó inmediatamente.

“Ella me explicó que querían hacer este documental del Tutti Frutti, obviamente inmediatamente le dije que sí, o sea, no es es algo Dani o yo íbamos a hacer nunca; uno, porque no sabemos hacer documentales; y dos, porque pues es medio arrogante decir ‘me voy hacer mi documental de mi bar’”.

Brisa Vázquez