GENERANDO AUDIO...

¿Qué dijo Barack Obama sobre suspensión de Jimmy Kimmel? – Fotos: AFP

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos (EE.UU.), reaccionó este jueves 18 de septiembre a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por parte de la cadena ABC, advirtiendo a la administración de Donald Trump de llevar la cultura de la cancelación a “un nuevo y peligroso nivel”.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Obama señaló que “después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con tomar medidas regulatorias contra las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le agradan”.

Donald Trump festeja cancelación de Jimmy Kimmel: “No tiene talento”

La reacción de Barack Obama se suma a la que hizo Donald Trump, pero en sentido contrario. El actual presidente celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, por parte de ABC, tras polémicos comentarios sobre Charlie Kirk, quien murió después de ser herido de bala durante un evento en la Utah Valley University.

“Buenas noticias para Estados Unidos. El Show de Jimmy Kimmel, que tenía índices de audiencia cuestionados, está cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener coraje de hacer lo que tenía que hacerse.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Líderes demócratas acusan “abuso de poder corrupto” en la suspensión de Jimmy Kimmel

Por su parte, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un declaración donde acusaron a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), de abuso de poder y lo exhortaron a renunciar.

“Ha deshonrado el cargo que ostenta al intimidar a ABC, la empresa contra la que trabaja Jimmy Kimmel, y obligar a la compañía a doblegarse ante la administración Trump“, expresaron.

Además, señalaron que la guerra de Trump y el Partido Republicano contra la Primera Enmienda “es flagrantemente incompatibles con los valorees estadounidenses”.

“La censura de artistas y la cancelación de programas es un acto de cobardía”, expresaron y adelantaron en que en caso de ser necesario lo citarán al Congreso.

¿Por qué cancelaron el programa de ABC?

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, ayer miércoles, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La medida se produce tras el monólogo del lunes, donde Kimmel habló del presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, insinuando que podría tratarse de un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo el presentador.

Las declaraciones desataron críticas inmediatas, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió el miércoles que podría “tomar medidas” contra Disney y ABC por lo ocurrido, un pronunciamiento poco común en torno a un programa de entretenimiento nocturno.

La presión también vino de parte de Nexstar Media Group, Inc., uno de los principales propietarios de canales de televisión locales en Estados Unidos y con 28 filiales afiliadas a ABC.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel, de 57 años y nacido en Nueva York, es el famoso presentador del programa “Jimmy Kimmel Live!” que lleva al aire más de 22 años.

Es “el presentador de mayor trayectoria en los programas de entrevistas nocturnas de Estados Unidos”, de acuerdo con el perfil del conductor publicado por la cadena estadounidense ABC.

No solo es el presentador de “Jimmy Kimmel Live“, sino que también es productor ejecutivo del show que, en 2022, se anunció que llegaría a 23 temporadas de forma ininterrumpida; sin embargo, esto está en riesgo con la suspensión.

Dicho programa, transmitido por ABC, se hizo popular por sus sketches de comedia y su variada lista de invitadas, incluyendo actores, músicos, atletas, comediantes, autores, políticos y figuras relevantes de las noticias.

En 2009, Kimmel fue el primer presentador de programa nocturno en crear un canal en YouTube para el contenido de su programa. Desde entonces, el canal de YouTube de Jimmy Kimmel Live! ha acumulado más de 20.7 millones de suscriptores.

En 2019, escribió e ilustró un libro infantil titulado “The Serious Goose“. Publicado por Random House Children’s Books, estuvo varias semanas en el número uno de la lista de bestsellers del New York Times.

Además de “Jimmy Kimmel Live!“, el conductor y comediante presentó los Premios Oscar dos años consecutivos en 2023 y 2024, lo que le valió el reconocimiento de la crítica.

Jimmy Kimmel durante los Premios Oscar 2023. | Foto: AFP.

“Fue la primera vez que la gala de los Premios Oscar contó con el mismo presentador en años consecutivos desde la década de 1990″, de acuerdo con ABC.

Anteriormente, presentó los American Music Awards cinco veces, copresentó los ESPY Awards con LeBron James, presentó la cena de la Asociación de Cronistas de la Casa Blanca de 2012 con el presidente Barack Obama y presentó los Premios Primetime Emmy tres veces.

Jimmy Kimmel también prestó su voz a personajes en “Paw Patrol: La Película“, la película nominada al Óscar “Un Jefe en Pañales” y “Un Jefe en Pañales 2“.

Cabe destacar que fue en 1997 cuando dio el salto a la televisión tras pasar 12 años trabajando