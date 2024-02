Bárbara de Regil confiesa a quién le gustó besar más en “LALOLA”

Bárbara de Regil protagoniza “LALOLA”. Foto: AFP.

Bárbara de Regil protagoniza la comedia “LALOLA”, una serie en la que la actriz mexicana saca a relucir su lado masculino para interpretar a Lola, un hombre, que tras ser hechizado por una ex novia, amanece con el cuerpo de una mujer.

Para este proyecto, de Regil tuvo que realizar diversos comportamientos muy representativos del sexo masculino, incluso besarse con mujeres y protagonizar escenas “picantes”.

La mexicana confesó, que se divirtió mucho al quitarse la vergüenza y hacer este personaje de ficción, incluso disfrutó besar a dos mujeres, durante la trama.

“Soy una actriz y me rento para hacer personajes, lo que hice en esta serie no soy yo, fue Lola, por eso me relajé muchísimo y me dejé llevar por los directores”, compartió Bárbara de Regil.

Se basó en ex novios para crear el personaje

La actriz de 36 años, añadió en entrevista para Unotv.com, que para ella fue un reto pensar como hombre, moverse como hombre e imaginar que tenía el cuerpo de un hombre.

“Fue un reto cada detalle, de pronto las mujeres vemos normal todo lo que vivimos o hacemos, pero ahora tenía que hacerlo consciente, como si un hombre experimentara por primera vez que le baje o usar tanga para que no se marque el calzón”. Bárbara de Regil.

De Regil se inspiró en algunos ex novios para desarrollar ciertos movimientos bruscos e imitar la manera de hablar, con más groserías.

“Nosotros somos mujeres y ya estamos acostumbradas a muchas cosas, que desgraciadamente vivimos como mujeres, pero creo que en este personaje igual se van a aterrizar temas como que te paguen menos que a los hombres”, añadió Bárbara.

La serie, que ya está disponible en ViX, no pretende dar un mensaje, pero si es una especie de espejo sobre la situación que se vive, dijo la actriz Epy Vélez.

Bárbara de Regil propone salir topless en serie

Para darle mayor veracidad a su personaje, Bárbara de Regil sugirió hacer algunas modificaciones en el guion de “LALOLA”, una de ellas cuando el personaje de Lola sale de bañarse.

“Yo pensé, qué pasaría si de repente tu mejor amigo despierta siendo mujer, sale de bañarse y pues la toalla amarrada debe ir en la cintura, yo les dije que cambiaran esa parte de la escena. Fue muy padre porque en el set fueron surgiendo muchas cosas, tuvimos mucha libertad”, añadió la protagonista de series como “Rosario Tijeras”.

¿De qué trata LALOLA?

La historia sigue a Lalo (Diego Amozurrutia), un mujeriego que padecerá el castigo de una ex novia despechada, quien a través de un hechizo lo transforma en una hermosa mujer Lola (De Regil). En su nueva apariencia, sigue actuando como hombre mujeriego mientras intenta cuidar su trabajo, la relación con su madre y su roomie.