¡Que no toque al “Sol”! Bárbara de Regil critica actitud de Luis Miguel y en redes arremeten contra ella

Bárbara de Regil criticó la actitud de Luis Miguel. Foto: Cuartoscuro

Bárbara de Regil no se aleja de la polémica, pues, ahora, la actriz no dudó en criticar a Luis Miguel por no saludar en el concierto con el que inició su gira por México, y en redes no le perdonaron que quisiera meterse con el “Sol” y arremetieron contra la famosa.

¿Qué dijo Bárbara de Regil de Luis Miguel?

A través de sus historias de Instagram, que fue retomada por otras cuentas de redes sociales, la protagonista de “Rosario Tijeras” aseguró que se sintió raro el concierto de Luis Miguel, ya que el padre de Michelle Salas no saludó a su público y enfatizó que ella no es fan del cantante.

“Yo no soy fan, a mí no me llama su música, la canto, me las sé, algunas, pero yo no soy fan. Fui porque a Fer le gusta, pero me llamó la atención algo: no dijo ni buenas noches, hola, gracias, México, no dijo nada. Y si se siente raro”

La polémica actriz aseguró que la actitud del intérprete de “La chica del bikini azul” no la ha visto en otros famosos, ya que, enfatizó, ella ha ido a otros conciertos.

“Yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista que tiene un montón de público que lo ama no diga gracias”

Finalmente, luego de haber criticado la actitud de Luis Miguel, Bárbara de Regil dijo que la presentación estuvo buena.

“La más ridícula”: en redes arremeten contra la actriz

Luego de que Bárbara de Regil expusiera su crítica a Luis Miguel, los usuarios de redes sociales arremetieron contra la actriz, a quien, incluso, llamaron como la mujer “más ridícula de la historia de México”.

“Esta señora no para de meter la pata”, “Ay, no, pobre Luis Miguel. No va a poder dormir porque no es su fan”, “Esta mujer es la más ridícula de la historia de México”, “Amiga, ya no hables, eres tan superficial qué deberías seguir el ejemplo de Luis Miguel y no hablar”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.

