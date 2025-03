GENERANDO AUDIO...

Acrtiz Bárbara de Regil. Foto: Cuartoscuro

Bárbara de Regil vivió un angustiante momento luego de que dos de sus perros atacaran a otro en el patio de su casa. La actriz compartió el momento de la agresión que la traumatizó, según confesó.

Así fue el ataque de los perros de Bárbara de Regil en su jardín

La actriz compartió que dos de sus perros pastor alemán atacaron a Kai, otra de sus mascotas y con la que, según reveló, hizo conexión desde el momento en el que la conoció.

“Hace unos días, dos de mis perras atacaron a Kai… Viví momentos de mucha angustia, lloré muchísimo, para mí fue traumático haber vivido eso… Kai es mi consentida, yo hice conexión con ella desde el día uno, a las demás siempre estoy al pendiente… Fue una experiencia superfea”.

De acuerdo con las imágenes, Kai, la perrita agredida, camina por el jardín cuando es acorralada por otros dos pastor alemán, quienes la agreden, lo que causó una alerta inmediata en la protagonista de “Rosario Tijeras”.

Tras ver que agredían a su perrita consentida, la famosa tomó por la cola y las patas a los otros perros en un intento de que soltaran a su presa, sin éxito. A la tarea de separarlos se sumaron otras personas que, aparentemente, trabajan en casa de la actriz.

“Me di cuenta y actué. Traté de jalar a una de la cola y de las patas y no la soltaban. No soltaban a Kai… Salió gente de mi casa a tratar de ayudarme”.

Fue hasta varios segundos después cuando la hija de Bárbara, Mar de Regil, logró separar a los perros y, finalmente, Kai se puso a salvo.

“Hasta que llegó Mar y Mar fue la que logró separarlas. No sé cómo le hizo, la jaló tan fuerte que se cayó y ahí terminó todo”.

¿Fue grave la agresión a la mascota de Bárbara de Regil?

Aunque el video se ve una fuerte agresión, Bárbara de Regil aseguró que Kai, su perrita, se encuentra fuera de peligro y que fue revisada, de forma inmediata, por un médico veterinario.

“Ella está bien. Ya tomé cartas en el asunto para que no vuelva a suceder. Ya fuimos con un veterinario, hicimos todo para que esto no vuelva a pasar… Gracias a Dios no terminó en tragedia. Terminó lo mejor posible, no pasó nada”.