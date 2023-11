“No me gusta festejarlos”: Bárbara de Regil es criticada por preferir Halloween a Día de Muertos

Bárbara de Regil fue señalada por opinión sobre Día de Muertos. Foto: Getty Images

Bárbara de Regil volvió a estar en el ojo del huracán luego de compartir su opinión sobre el Día de Muertos, afirmando que prefiere el Halloween en vez de la tradición de México.

Bárbara de Regil dice “no” a Día de Muertos, pero sí a Halloween

En una entrevista con medios de comunicación, durante un evento de Vogue, la actriz, quien desea volver a ser mamá, fue cuestionada sobre los estragos por el paso de Otis.

¿Ustedes si saben diferenciar entre #Halloween y #DiaDeMuertos como Barbara de Regil verdad?



— Nación Norteña (@NacionNortena) November 2, 2023

Sin embargo, al preguntarle sobre el Día de Muertos, Bárbara de Regil señaló que no le gusta la tradición de México, por lo que prefiere celebrar Halloween.

“El Día de Muertos no. A mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, ¿no? Mejor en vida hay que llevarlos a pasear”, dijo la protagonista de “Rosario Tijeras”.

Asimismo, fiel a sus ideales, la mamá de Mar de Regil, quien fue criticada por salir del concierto de Taylor Swift, aseguró que prefiere celebrar a su progenitora en vida, no muerta.

“Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que el día que esté en el cielo ponerle su Coca (refresco) y su foto”, señaló Bárbara de Regil.

¿Qué dijeron los usuarios ante los comentarios de Bárbara de Regil?

Así como era de esperarse, los usuarios criticaron a Bárbara de Regil por hacerle el “feo” al Día de Muertos, ya que para muchos es una fecha muy especial.

“Te habla la gringa”, “Es sorprendente su falta de cultura”, “La mamá e hija son iguales”, “Mil maneras de matar… neuronas” y “¿Quieres hacer enojar a un mexicano? Critica sus tradiciones”, son algunos de los comentarios.

La protagonista de “Cabo”, quien le pidió una rutina de belleza a Salma Hayek, es constante blanco de burlas y críticas por la manera en que responde ante las situaciones.