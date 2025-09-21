GENERANDO AUDIO...

Bárbara de Regil vuelve a ser tendencia. FOTO: Cuartoscuro

Bárbara de Regil volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. La actriz mexicana fue captada en un video donde se le observa escapando de un grupo de personas en Tlalnepantla, Estado de México, municipio donde se encuentra grabando escenas de la serie “Rosario Tijeras”.

La reacción de la actriz generó comentarios encontrados entre usuarios, pues mientras algunos criticaron su actitud, otros defendieron que estaba trabajando y no tenía obligación de atender a los fans en ese momento.

El momento captado en video

En redes circulan dos grabaciones del momento, un video de 32 segundos que muestra a la protagonista de “LaLola” caminando entre la gente, rodeada de celulares que la graban y seguidores que aparentemente le piden fotos y autógrafos. Antes de alejarse, se le escucha decir:

“Porque si no…”, aunque el resto de la frase no es claro.

Otro clip, de 14 segundos, ofrece otra perspectiva y deja ver cuando la actriz corre hacia un área restringida de producción, donde parte de su equipo la recibe y le abre paso.

En las imágenes se observa que algunos niños, niñas y adultos intentaron seguirla mientras ella se alejaba.

Reacciones de los internautas

Las opiniones en redes sociales fueron diversas:

Algunos señalaron que a la actriz “no le gusta la gente que la sigue” y que no quiso convivir con sus seguidores

y que no quiso convivir con sus seguidores Otros recordaron que Bárbara de Regil estaba en horario de trabajo y que detenerse podría retrasar las grabaciones

También hubo quienes criticaron a las personas que corrieron detrás de ella, al considerar que eso no era adecuado

Sin embargo, también aparecieron memes y comentarios que llegaron a incluir expresiones con apología de racismo, pese a que en los videos no hay registro de que la actriz hiciera comentarios relacionados con el tema.

No es la primera vez que la intérprete de “Rosario Tijeras” se convierte en tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión, la polémica surgió por la manera en que reaccionó al ser rodeada por seguidores en medio de una grabación, lo que mantiene su nombre entre lo más comentado en plataformas digitales.