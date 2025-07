GENERANDO AUDIO...

Bárbara de Regil responde una vez más a "Chicharito"

Bárbara de Regil, actriz mexicana de 38 años, fue una de las primeras en expresar su inconformidad por los comentarios polémicos de Javier “Chicharito” Hernández, futbolista de las Chivas de Guadalajara; sin embargo, se mostró satisfecha por la disculpa que el delantero publicó a través de su cuenta de Instagram.

El exjugador de Real Madrid compartió dos videos que desataron la indignación de las redes sociales por su postura sobre las mujeres; tras comunicados de su equipo y patrocinador, compartió un comunicado en el que lamentó el “malestar” causado por sus declaraciones.

Bárbara de Regil acepta las disculpas de “Chicharito”

Luego de que Hernández Balcázar emitiera un comunicado de disculpa, Bárbara de Regil dijo en exclusiva a Unotv.com que la disculpa es pertinente, considerando lo inapropiado de sus mensajes.

“Somos personas y, tal vez, quiso hacer un video motivacional y no le salió (…) hay que escuchar la disculpa. Todas las disculpas vienen desde el corazón”. Bárbara de Regil

Sin embargo, la actriz de películas como “Loca por el trabajo” reiteró su inconformidad por los comentarios de “Chicharito“.

“Es un mensaje que nos gustó, y lo digo como mujer, es como si yo salgo y digo: ‘hombres, tomen su lugar’. No es mi lugar. Entonces yo no voy a opinar de un género que no soy”, recalcó.

¿Qué dijo Javier “Chicharito” Hernández?

El exjugador del Manchester United y Real Madrid publicó dos videos en sus redes sociales donde crítica al actual feminismo.

En el primero se cuestionó: “Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante…”

El primer video generó críticas, pero “Chicharito” Hernández continúo con su mismo discurso, al que muchos consideran machista, con otro video donde empieza con la frase “mujeres están fracasando”.

“Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible”, inicia diciendo donde pide a mujeres sostener el hogar “cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando” porque este es “el lugar más preciado para nosotros los hombres”.

“No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz”, añadió.

Este jueves, Javier “Chicharito” Hernández ofreció una disculpa pública por sus recientes comentarios machistas que provocaron la reacción de diferentes organizaciones y hasta de la presidente Claudia Sheinbaum.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, expresó en el mensaje.

Chicharito Hernández también destacó que: “Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad”.

¿Qué le respondió inicialmente Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil comentó que el guion del futbolista podría haber sido obra de la Inteligencia Artificial como ChatGPT.