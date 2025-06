GENERANDO AUDIO...

Bárbara de Regil deja los dobles a un lado en “Rosario Tijeras 4”. Foto: AFP

Bárbara de Regil vuelve a interpretar a Rosario Tijeras en la cuarta temporada de la serie, esta vez no solo como protagonista, sino también como productora ejecutiva. En entrevista con UnoTV, la actriz compartió lo que significa para ella este regreso y cómo asumió el reto de llevar su personaje a un nuevo nivel: el de heroína de acción.

“Rosario ya no es una sicaria, es una leyenda, una mujer que ayuda a los demás. Por eso entrené jiu-jitsu y artes marciales. No quería que nadie más hiciera mis escenas: yo quería ser como John Wick”, confesó la actriz entusiasmada. La actriz mexicana añadió, que ella se toma muy en serio su trabajo y por eso entrenó como lo hizo para ser Rosario Tijeras nuevamente: “Así como Tom Cruise o Keanu Reaves lo hacen en sus películas”, dijo. Entrenamiento extremo para Bárbara de Regil y accidentes reales Consciente de la importancia de ofrecer un producto de calidad y realismo, la actriz decidió hacer todas sus escenas de pelea: “Me entrené duro para que las peleas se vieran auténticas. No quería que las hiciera una doble”, contó. Sin embargo, ese compromiso tuvo consecuencias. “En una escena di una marometa en el aire, caí mal y me lastimé el cuello. En otra, una extra me pegó accidentalmente en la cara con la rodilla. Me dejó noqueada en el piso. Después le pedí que tuviera más cuidado. Hay que ser profesionales”, relató con franqueza. Una apuesta por la acción en México Para Bárbara, el regreso de “Rosario Tijeras” no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, también representa un llamado a abrir más espacio a las mujeres en el género de acción, un terreno poco explorado en la ficción mexicana. “Aquí no hay acción, ni de hombres ni de mujeres. Todo es comedia o melodrama. Por eso insistí en meter peleas reales desde la segunda temporada. En esta cuarta yo propuse escenas, como las de la jaula, porque vi que a la gente le gusta eso”. Inspirada por figuras como Keanu Reeves en John Wick y Tom Cruise, Bárbara asegura que seguirá perfeccionando sus habilidades físicas y narrativas.

“Rosario Tijeras 4”: una transformación dentro y fuera de la pantalla

Para Bárbara, involucrarse en la producción de la serie fue un proceso revelador. “Nunca había hecho castings desde este lado, y entendí que cuando un actor no se queda con un papel, no es personal. Simplemente, no encaja con el personaje. Esa perspectiva me la dio estar detrás de cámara”, explicó.

La cuarta temporada muestra a una Rosario más madura, que ha dejado atrás su pasado como sicaria para convertirse en una figura casi mítica dentro del universo narrativo.

“Cambió todo. Ahora Rosario representa fuerza y empatía. Me encanta que ya no esté armada en la portada, sino que sea una mujer poderosa por lo que hace y por cómo ayuda”, dijo Bárbara de Regil.

Un personaje que transformó a Bárbara de Regil

Interpretar a Rosario Tijeras ha marcado a Bárbara profundamente: “Este personaje vive en mí. Yo soy así, me gusta ayudar a la gente y cuidar de los demás. Por eso Rosario también es así ahora. Es una mujer que lucha, pero también protege. Eso me enorgullece”.

Con esta nueva entrega, disponible en Netflix a partir del 18 de junio, la actriz demuestra que su evolución no solo se refleja en pantalla, sino también en su compromiso por construir historias diferentes, protagonizadas por mujeres poderosas, humanas y dispuestas a luchar, dentro y fuera del set.