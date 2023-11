Bárbara de Regil se corta el pelo para “Pacto de sangre”: “fue horrible, no me gustó”

Bárbara de Regil decidió renunciar a su larga cabellera que la ha caracterizado por años y cortarse varios centímetros de pelo para interpretar el personaje de Tamara en la serie “Pacto de sangre”. La actriz mexicana reveló a Unotv.com que Alejandro Nones fue quien la convenció.

Según compartieron los actores, que interpretan a un matrimonio en la serie, ambos querían realizar personajes entrañables, importantes y diferentes, por ellos, durante un trayecto de coche, a Nones se le ocurrió la idea de que Bárbara se cortara el pelo y cambiara radicalmente su imagen.

“Fue horrible”, dijo Bárbara de Regil, pero agregó que le gustó mucho hacerlo para crear su personaje en “Pacto de sangre” pues ve a Tamara como una persona completamente diferente y lejana a ella.

Por su parte, Alejandro Nones aseguró que aunque le “costó la vida” cortarse el pelo a Bárbara, el resultado fue muy bueno: “tuvimos un profundo proceso creativo (…), teníamos todos los elementos en la historia para desarrollar los personajes que queríamos”.

Bárbara de Regil asegura que disfruta mucho ser actriz, pero que hay proyectos en particular, que goza más hacer, tal es el caso de “Pacto de Sangre”: “lo disfruté hasta los huesos, no hice lo de siempre, hice algo totalmente distinto con mi personaje y las historia, lo que hace Tamara en el camino y el equipo fue algo precioso para trabajar”.

“Tamara no es buena ni mala, es un ser humano que toma decisiones con lo que tiene, con lo que es y lo que cree, mi personaje da un giro que no me esperaba cuando leí el guion y me encantó”.

Bárbara de Regil.