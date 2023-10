Bárbara Mori quiere llevar su dolorosa infancia al cine: “Mi papá era alcóholico y mi mamá se fue de la casa”

Bárbara Mori quiere ser directora de cine.

La actriz Bárbara Mori quiere iniciar su carrera como directora de cine con un proyecto sumamente personal donde retratará un fragmento de su infancia que fue muy dolorosa, reveló en exclusiva para Unotv.com.

Bárbara Mori desfiló en la alfombra roja de la película “Perdidos en la Noche”, la nueva cinta del director Amat Escalante que se presentó en el Festival de Cine de Morelia (FICM); en el evento aseguró que no sólo será directora sino que ella trabajó el guion, con escenas que recordaba de su infancia, al lado de sus hermanos.

“Fue muy dolorosa porque mi padre era alcohólico y nos violentaba muchísimo, mi mamá se fue de la casa y tuvimos que crecer con él”. Bárbara Mori

La actriz platicó que no se trata una biografía, pues tiene tintes de ficción y que incluso decidió quitar a uno de sus hermanos de la historia: “está inspirado en lo que viví y tiene mucha ficción también, pero soltar es difícil y lo experimenté como por primera vez como escritora y fue bonito”, comentó Mori.

Bárbara Mori, sin presupuesto para su filme

Bárbara Mori dijo que ha intentado recibir financiamiento de EFICINE (programa gubernamental para fomentar el cine mexicano) en dos ocasiones, pero hasta el momento no lo ha obtenido.

El proyecto actualmente se encuentra en manos de la nueva casa productora de Bárbara Mori, “Pinky” y Lemon Films, (que pertenece a su novio Fernando Rovzar).

“Por consejo de Lemon me metí a un script doctor (mentoría de guion) y con eso mejoró. El guion estaba muy bonito, yo estaba muy contenta con él, pero siempre hay manera de mejorarlo. Lo puse en el taller, le quité cosas y tuve que soltar cosas que yo puse ahí”, añadió la mexicana de 45 años.

Bárbara espera en enero volver a intentar recibir financiamiento ya que dice que “ha tenido respuestas muy lindas de la gente de Videocine y de mucha gente que lo leyó”.

Novio de Bárbara Mori la motivó a dar el paso a ser directora

Desde 2018 Bárbara Mori comenzó una relación amorosa con Fernando Rovzar y fue quien la motivó para seguir su sueño de ser directora de cine.

“Un día Fernando, mi pareja, me dijo ‘¿qué sueños tienes?’ y yo le dije que quería dirigir algún día, cuestionó por qué no lo había hecho aún, le dije que no estaba lista, pero me él dijo que tenía que iniciar o sino nunca estaría lista y entonces inicié a escribir escenas de mi infancia”, compartió Bárbara Mori en la premier de “Perdidos en la Noche”, en el FICM 2023.