Batman Day 2025: actividades en CDMX para celebrar al Caballero de la Noche

GENERANDO AUDIO...

Actividades para el Batman Day 2025. Foto: Shutterstock

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Batman Day 2025 con una serie de eventos y actividades para conmemorar a uno de los personajes más queridos de la cultura popular.

¿Cuándo es el Batman Day 2025?

El Batman Day 2025 se celebrará en todo el mundo el 20 de septiembre. La fecha cambia cada año, ya que se conmemora cada tercer sábado de septiembre.

Proyección de la batiseñal

El espectáculo de la batiseñal tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas en el Centro Banamex, ubicado en Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, como parte del Liverpool Gaming Fest.

Entrada libre con registro previo

Aunque el acceso a la Batiseñal no tiene costo, será necesario realizar un registro previo en el sitio oficial de Boletia. Esta dinámica forma parte de las actividades que la tienda departamental organiza en el marco de su festival gamer más importante del año.

¿Qué podrás encontrar en el festival?

Además de la proyección especial, el Liverpool Gaming Fest 2025 contará con:

Booth de Batman, ideal para tomarse fotos y conocer más del héroe de Ciudad Gótica.

Zonas de cosplay y free play para que los asistentes disfruten sus videojuegos favoritos.

Torneos de eSports, juegos retro y exhibiciones interactivas.

Charlas, talleres y meet & greets con invitados especiales.

Batman Day en el IPN

Otro evento imperdible será el organizado por el Instituto Politécnico Nacional, que se encargará de armar la fiesta bajo el nombre Batman Day en El Queso.

El evento será para los amantes de Batman y se llevará a cabo el 19 de septiembre a partir de las 12:00 horas.

En el auditorio “Ing. Alejo Peralta”, del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, se proyectará la trilogía completa de Christopher Nolan, en Av. Instituto Politécnico Nacional s/n. Col. Zacatenco CP 07738, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Batman inicia

El caballero de la noche

El caballero de la noche asciende

Una saga que tuvo un rotundo éxito en taquilla y además es una de las favoritas de los fanáticos de los superhéroes y del Caballero de la Noche.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Quién fue Robert Redford, el galán de Hollywood que también defendió al medio ambiente y el cine independiente]

El instituto invitó a los asistentes a llevar prendas alusivas al superhéroe, sus aliados o villanos, para crear un ambiente lleno de comunidad y diversión.