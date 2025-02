¿Bebé en camino? Mario Bautista publica fotos junto a su pareja y fans reaccionan

GENERANDO AUDIO...

Mario Bautista. Foto: Cuartoscuro

El cantante e influencer Mario Bautista está en el ojo del huracán, después de que publicara algunas fotos en Instagram que dejaron con el ojo cuadrado a más de uno.

El popular influencer, quien suma millones de seguidores en redes sociales, publicó tres fotos en Instagram al lado de su pareja, Karina Praitova, que encendieron las alertas entre sus fans, pues parecerían mostrar que hay un bebé en camino.

¿Mario Bautista espera un bebé?

En las imágenes se observa que Mario Bautista abraza cariñosamente a su pareja, quien es modelo. En una de ellas cobija con sus manos su vientre.

En el mensaje que acompañó las fotos, el cantante escribió: “llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo”.

La publicación, que obtuvo más de 170 mil reacciones en pocas horas, generó los más diversos comentarios de los fans de Bautista, quienes vieron un embarazo en camino.

“10 años viéndote crecer en redes, creciendo junto a ti y ahora es momento de verte siendo papá. Muchísimas felicidades por esta nueva etapa, sigo en sock, pero muy feliz”, fue uno de los comentarios que se leyeron en la publicación.

“Mario Alberto, no vayas a salir con que es un disco o algo así por qué la neta ya me emocioné. Felicidades, mi Bau, esto jamás lo vi llegar, pero qué honor vivir esta nueva etapa a tu lado”, escribió otra usuaria.

Hasta el momento, Mario Bautista no ha confirmado si las fotos demostrarían que espera un hijo.