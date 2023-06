Habla hija de Alejandro Marcovich: Béla detalla abusos del guitarrista de Caifanes

Poco después de que se destapara la violencia que Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, ejerció en su familia, al grado de tratar de estrangular a su esposa Gabriela Martínez, Béla, la hija del músico habló por primera vez de los abusos que vivieron a su lado.

La denuncia de violencia intrafamiliar en contra de Alejandro Marcovich existe desde el 2014. Los Marcovich Martínez cuentan con una orden de restricción para que el guitarrista no pueda acercárseles y en sus declaraciones, Béla detalló que ella le quitó las manos del cuello cuando quiso ahorcar a su madre.

Gabriela Martínez es la esposa de Alejandro Marcovich con quien procreó a sus hijos Béla y Diego. El caso de violencia que ejercía sobre ellos lo sacó a la luz la periodista Lydia Cacho en un artículo en el que también expuso actitudes racistas del músico de origen argentino hacia los mexicanos, con comentarios como “no saben ni leer”.

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, Béla rompió el silencio sobre la violencia de su padre. Al recordar lo que vivieron, agregó que su madre se resistió por muchos años a separarse de él, a pesar de que era consciente el daño que les causaba, porque quería que sus hijos crecieran en una familia unida.

La joven señaló que cuando su madre comenzó a poner límites, Alejandro empezó a guardarles resentimiento y actuaba con la finalidad de dañarlos. Cuando ella tenía 14 años, según recuerda, sólo había una computadora para toda la familia que ella usaba para hacer la tarea, cuando ella la tomaba, su padre dejaba conversaciones abiertas en las que platicaba con otras mujeres y exhibía su cuerpo.

La hija de Marcovich comentó que por la situación que atravesaban se fueron a vivir a España, donde estudió diseño, porque no sabía si estaban en riesgo de “una tragedia”.

La familia tuvo que regresar a México en tiempo de la pandemia de COVID-19. Gabriela llegó a un acuerdo con el músico y vivieron de nuevo los cuatro en el mismo domicilio, pero la convivencia pacífica fue breve porque de otra vez Alejandro comenzó a violentarlos.

Béla relató que durante un enfrentamiento de sus padres tuvo que mediar porque Marcovich estaba estrangulando a su madre.

Por la realidad que enfrentaba, Béla optó por irse a vivir a Francia.

“Yo, una vez adulta, le dije que eso no quería vivirlo y fue cuando le dije que me iba. Empezó a exigirme, ‘te vas’. Tomó un palo de escoba y me empezó a pegar. Para mí eso fue inaceptable”

Por los golpes con el palo de escoba, Vela terminó lastimada de la clavícula. Un episodio más que narró fue que lidió con negligencia y maltrato en el hospital donde su padre se encontraba en tratamiento por cáncer.

“Salió que era peligroso (tras la denuncia familiar), la relación y yo les dije por qué no puedo hacerme cargo, por lo que empezamos a discutir, y las enfermeras atrás me decían, ‘vete’. Me trataron horrible. Él me decía, ‘si yo quiero te sacan a patadas'”

Béla