Belanova mostró su apoyo a Aldo de Nigris. Foto: Cuartoscuro

Belanova mostró su apoyo a Aldo de Nigris, quien actualmente está nominado en “La Casa de los Famosos México 2025” y que podría salir del reality el día de mañana.

El integrante del casa volvió a poner en el radar la canción “Rosa Pastel” de Belanova, que ya es considerado un clásico, pero que últimamente tomó nuevos aires.

¿Cuál es el mensaje que le mandó Belanova a Aldo de Nigris?

En un video difundido en la cuenta de TikTok del grupo, la banda integrada por Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo Arreolla, expresaron.

“Aldo, eres nuestro gallo en la Casa de los Famosos”, declaró Denisse Guerrero, mientras que sus compañeros agregaron: “Te vemos en la final y esperamos bailar juntos. Muchas gracias por compartir nuestra música a más oídos. Hay que seguir apoyando a Aldo para verlo en la final”.

El video rebasa los 500 mil “me gusta” y Denisse llamó a replicar el paso que hizo Aldo dentro de la casa y que se volvió muy famoso.

Este mensaje no solo fue una muestra de apoyo, sino también un reconocimiento al impacto que Aldo ha tenido gracias a su coreografía al ritmo de “Rosa Pastel”, éxito de Belanova que se ha viralizado en TikTok.

¿Por qué resuena “Rosa Pastel” de Belanova?

La canción “Rosa Pastel” , lanzada en 2006, tuvo un segundo aire gracias a la coreografía espontánea de Aldo, que logró captar la atención de las redes sociales y revivir el tema entre nuevas generaciones.

, lanzada en 2006, tuvo un segundo aire gracias a la coreografía espontánea de Aldo, que logró captar la atención de las redes sociales y revivir el tema entre nuevas generaciones. La reacción de Denisse Guerrero: “¡Esa me la sé!”, al compartir uno de los clips de Aldo interpretando la canción, reafirmó el lazo entre el artista y su canción favorita

interpretando la canción, reafirmó el lazo entre el artista y su canción favorita Además, este trend ha sido replicado por fans, celebridades y hasta el gobernador Samuel García, quien bailó al ritmo de Belanova para apoyar al participante regiomontano.

La invitación formal por parte de Belanova tiene lugar justo cuando Aldo se encuentra nominado para salir de la competencia. El grupo no solo lo respalda públicamente, sino que propone una posible colaboración sobre el escenario: que interpreten juntos “Rosa Pastel” en la gran final del reality.