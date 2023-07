No sólo RBD, Belanova estaría de regreso en 2023: esta es la pista

¿Belanova está de regreso? Al parecer la banda reaparecerá en los escenarios en este 2023, tal como lo harán RBD y Luis Miguel, con sus respectivas giras que los llevarán a recorrer varios países.

La agrupación de éxitos como “Por ti”, “Cada que” y “Rosa Pastel” es un trío de electro pop comandado por Denisse Guerrero. La noticia de su regreso ha sonado desde hace tiempo y sus fans no pueden de la emoción.

La información que soltó el locutor de radio Cristian Alfaro, de “Los 40 Cuernavaca”, es lo más cercano sobre el que sería el posible concierto de Belanova para este año.

El comunicador señaló en su cuenta de Facebook:

Sobre lo dicho por Alfaro, Belanova no ha hecho ningún pronunciamiento que confirme su reaparición. Sin embargo, el grupo de Guadalajara, Jalisco, podría sorprender con un anuncio oficial al respecto.

En otra de las versiones sobre qué ha sido de Belanova, el DJ mexicano Daniel Bautista, mejor conocido como Mr. Pig contó, en el programa de radio “La Caminera”, el motivo por el que el trío no está activo en el ámbito musical.

“Yo desde el minuto uno (de un encuentro con ellos) les dije, ‘¿qué pasa con Belanova?’, necestiamos que regresen’ y en su momento me dijeron que estaban haciendo proyectos personales y que era un tema de que no se acomodaban las agendas pero me parece que ya es justo que se acomoden las agendas y nos regalen un par de canciones”

