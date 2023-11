¿Habrá una para Nodal? Belinda afirma que en su nuevo disco “todas las canciones tienen dedicatoria”

Belinda anuncia disco, dice que “todas las canciones tienen dedicatoria”.Foto:Getty

Belinda sorprendió a sus seguidores al prometer que su nuevo disco será “muy personal” e informó que todas las canciones “tendrán dedicatoria”. Los usuarios de redes sociales no dudaron en especular si entre las dedicatorias podría haber una para Christian Nodal, su expareja.

Fue durante una de sus presentaciones donde la intérprete de “Egoísta” dio a conocer lo que sus fans podrían esperar en su nuevo disco, a meses de que firmara un contrato con una nueva disquera.

“Este disco es muy personal. Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes, cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”, destacó Belinda.

Además, la famosa, que tras su ruptura con Nodal acusó haber sido víctima de violencia de género, dijo sentirse feliz por el resultado de su nuevo material discográfico, el cual, señaló, fue una “catarsis”.

“Me hace muy feliz. Porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis en el estudio y simplemente dije ‘bueno, pues yo también tengo algo que decir’, pero a través de la música”.

Belinda describió a su nuevo disco como “muy real”, ya que, aseguró, todas las canciones son de su autoría, las cuales son resultado de horas de estar en el estudio.

“Porque es un disco muy real. Nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas, con mi libreta, en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón”.

¿Cuándo saldrá el primer sencillo de Belinda?

La cantante aseguró que será para finales de enero de 2024 cuando se lance al público el primer sencillo de este material que llega varios años después de su último material discográfico.

“El primer sencillo va a salir a finales de enero. Así que ya casi. Estoy muy emocionada, espero que les guste mucho, espero que se identifiquen… Espero que lo disfruten. Ya casi sale, muy pronto, a finales de enero”