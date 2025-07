GENERANDO AUDIO...

¡Palomazo histórico entre Belinda y Amanda Miguel! | Fotos: Cuartoscuro

Belinda sigue ganando como siempre y, además de recibir el disco de platino por el soundtrack de “Mentiras, la serie“, tuvo la oportunidad de echarse un palomazo con la mismísima Amanda Miguel. Los pocos afortunados que pudieron presenciar este momento se deleitaron con Beli cantando “Él me mintió“, mientras la argentina de 69 años tocaba el piano.

Las dos estrellas coincidieron este jueves 10 de julio para un evento especial en el que la cantante de “Pobre boba niña nice” recibió un reconocimiento por haber alcanzado las 100 millones de reproducciones por la banda sonora de la serie.

Belinda y Amanda Miguel… el dueto que no sabías que necesitabas

Amanda Miguel se sentó frente a un piano negro y algunos gritos tímidos sonaban mientras los dedos de la leyenda estaban interpretando “Él me mintió“. ¿La razón de que no hubiera más gritos? Los asistentes querían escuchar lo que venía.

Belinda se acercó a la cantautora argentina, le susurró algunas palabras al oído y, después de unos segundos: “De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba…”.

Durante casi un minuto, Belinda y Amanda Miguel compartieron el reflector y, al terminar, ambas se abrazaron y agradecieron. Fue en ese momento cuando los gritos y aplausos llegaron.

El video fue compartido por las dos artistas en sus respectivas redes sociales y, en poco tiempo, el momento se hizo viral en redes sociales.

Los fans enloquecen por este dueto

A través de X (antes Twitter), los usuarios no ocultaron su emoción por ver a Belinda cantando una de las canciones más célebres de Amanda Miguel, con la propia compositora acompañándole en el piano.

“Beli cantando ‘Él me mintió’ mientras Amanda Miguel toca el piano literalmente es un sueño”, compartió la usuaria @flawlessbeli.

Además, los internautas compartieron: “Lo lindas que se ven juntas“, “qué par de hermosas, talentosas y triunfadoras” y “yo quiero la canción completa con las dos juntas“.

Belinda volvió a popularizar “Él me mintió” en “Mentiras, la serie”

Como parte de su personaje de Daniela en “Mentiras, la serie“, Belinda interpreta “Él me mintió“, mientras sus coprotagonistas complementan el tema con un fragmento de “Mentiras”, canción de Daniela Romo.

Dicho tema forma parte del soundtrack del show y cuenta con más de 12 millones de reproducciones en Spotify, siendo la canción más escuchada de la cantante en la actualidad.

Amanda Miguel y Belinda se intercambian halagos

Durante la entrega del disco de platino a Belinda, Amanda Miguel ofreció un adelanto de lo que vendría a continuación cantando una parte de “Él me mintió“; sin embargo, se detuvo para dar un mensaje.

“Yo no vine a cantar, vine a estar con Beli, vine a conocerla porque tenía muchas ganas de conocerla”, le dijo en la alfombra roja del evento. “Te admiro mucho, gracias por tus palabras“, respondió.

En entrevista con un medio argentino, la también cantante de “Así no te amará jamás” se derritió en elogios para la cantante mexicana de origen español.

“Belinda, qué divina, me encantó (…) sí conocía su carrera y siempre la admiré porque es una chica preciosísima con un muy buen ejemplo para los demás”. Amanda Miguel

Belinda también cantó “My heart will go on”

En otro momento de la noche, Belinda tomó el micrófono por su cuenta para cantar “My heart will go on“, tema principal de la película “Titanic” con la que Celine Dion ganó el Oscar en 1998.

Sus seguidores destacaron este momento, pues recordaron que esta es una de las canciones con las que hizo sus primeras audiciones y que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

Belinda está en uno de los años estelares de su carrera, pues además de protagonizar “Mentiras, la serie“, cuyo soundtrack le valió un disco de platino, también lanzó su más reciente álbum “Indómita”.