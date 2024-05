Belinda confiesa que se identifica con Paola Durante por serie de Paco Stanley

Belinda tiene 34 a.os de edad. Foto: Cuartoscuro

Belinda interpreta a Paola Durante en la serie de Amazon Prime Video “¿Quién lo mató?” y confesó que al conocer a fondo la historia de la ex edecán, encontró muchas similitudes con ella.

Según declaró en exclusiva para Unotv.com, ella también era muy inocente años atrás, vulnerable y sin maldad alguna: “yo me identifico mucho con ella. Cuando eres chiquita y de repente estás en la escuela y no sabes quién es tu amiga de verdad o quién habla mal de ti, pero empiezas a crecer y vas viendo la maldad alrededor de ti y vas empezando a vivir lo que es realmente la vida”.

La cantante y actriz añadió, que interpretar la inocencia e ingenuidad de Paola fue el mayor reto para ella al participar en la serie sobre el asesinato de Paco Stanley.

“Para mí el reto definitivamente fue salir como de mi zona de confort y poder arriesgarme y hacer algo diferente, nunca había hecho un personaje así. Desde que Beto (director) me enseñó y me platicó cómo era su visión, me enamoré inmediatamente del proyecto”, dijo Belinda.

Belinda experimenta grandes retos como actriz en serie ¿Quién lo mató?

El 7 de junio de 1999, el conductor de televisión Paco Stanley fue asesinado afuera de un restaurante de la Ciudad de México.

Tras semanas de indagación, Paola Durante, quien entonces era edecán de televisión en el programa de Stanley, fue señalada como una de las responsables del asesinato. Por este crimen que se le imputó, la modelo permaneció 2 años en la cárcel.

La cantante Belinda interpreta a Durante en la serie de seis episodios de la plataforma de streaming, un personaje que lo describe como “shokeante”.

“Fue un shock para mí emocionalmente en todos los aspectos y y más porque creo que cuando eres inocente como Paola, el personaje es completamente vulnerable. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando a su alrededor, simplemente ella quería luchar por su sueño y confiaba en todo el mundo”. Belinda

También añadió Belinda, que el director, Humberto Hinojosa, les dio mucha libertad de improvisación a todos los actores: “fue un sueño para mi este proyecto, quiero que todo el mundo vea la serie”.