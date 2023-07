¿Belinda y Peso Pluma juntos? La cantante confirma haber buscado al famoso intérprete de corridos tumbados

Belinda confirma estar en contacto con Peso Pluma. Foto: Getty

Belinda expresó su deseo de colaborar con Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados que ha alcanzado gran popularidad de manera reciente. En entrevista, la intérprete, que dejó México para irse a España tras su ruptura con Christian Nodal, afirmó que ya se mantiene en contacto con el excéntrico famoso, que estrenó una dentadura con diamantes hace poco.

¿Habrá colaboración pronto entre Belinda y Peso Pluma?

En entrevista con el programa HOY, Belinda aseguró que ya se mantiene en contacto con Peso Pluma, por lo que, tal vez, pronto se pueda dar una colaboración entre el cantante y la intérprete de “Sapito”.

Belinda describió a Peso Pluma, quien ha impuesto moda con su corte de cabello, como un “superartista”.

“Me encantaría (colaborar con Peso Pluma). Estoy en contacto con él, es un superartista y ojalá se dé algo muy pronto”, enfatizó Belinda para el programa de espectáculos.

Luego de las palabras y el deseo de Belinda, Peso Pluma no se ha pronunciado respecto a una posible, y pronta, colaboración con la cantante y actriz que, luego de su rompimiento con Nodal, acusó ser víctima de violencia de género.

Beli anuncia que tomará un tiempo de descanso

Sin embargo, Belinda, quien reveló que mantiene una estrecha comunicación con Babo, el vocalista de Cártel de Santa, informó que luego de varios conciertos, en donde protagonizó incómodos momentos gracias a sus fanáticos, tomará un tiempo de descanso en España, su país natal.

“Voy a descansar un mes porque no he parado. He estado todo el tiempo corriendo, haciendo concierto de un lado para otro y necesito también un pequeño respiro de unos días. Quiero estar con mi familia en España que hace mucho que no los veo, los extraño”, señaló Belinda.

Además, la también actriz, que comenzó su carrera desde temprana edad, afirmó que en su tiempo alejada de los escenarios se tomará un momento para estar en casa de su abuela, quien falleció en febrero de 2021, para “reencontrarse” con ella misma, según dijo.