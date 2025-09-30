GENERANDO AUDIO...

Belinda desfiló en París, Francia. Foto: AFP

Belinda desfiló en París, dentro del marco de la Semana de la Moda y ella misma destacó: “Esta vez no me caí”, tomando con humor su caída de hace un año donde incluso la cantante Anitta la ayudó a levantarse.

En este año, la famosa intérprete de “Sapito” estuvo en un evento encabezado por L’Oréal, donde lució un sexy vestido verde olivo. Resaltó su participación en su cuenta de Instagram, donde destacó la gran noche que vivió.

Belinda desfila en París

Belinda lució un espectacular vestido en tono verde olivo, complementado con franjas inclinadas y brillantes. Esta prenda era corta y dejó lucir las piernas de la cantante.

Además, la prenda era cerrada de la parte de la cintura hacia arriba, jugando con hombreras y brazos casi descubiertos en su totalidad. Unas zapatillas en color tipo beige fueron el complemento del look.

Belinda dio lo mejor de sí, pese a estar lastimada

Aunque Belinda desfiló en París y lució su impecable dote en la pasarela, en realidad la cantante no estaba en las mejores condiciones.

“Tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado, cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida. Me dolía mucho la rodilla al caminar, pero eso no evitó que me arriesgara.” Belinda

Agradecimientos

La actriz agradeció a L’Oréal por ayudar a empoderar a las mujeres en el mundo. Además, la actriz también aprovechó la oportunidad para expresar su felicidad por representar a las mujeres latinas.

Otras famosas en el evento

Eva Longoria

La actriz, directora de cine y televisión, así como empresaria estadounidense fue parte del talento que desfiló, esto con un vestido negro:

Heidi Klum

La modelo, presentadora, empresaria, productora de televisión y actriz alemana también usó un vestido oscuro:

Cara Delevingne

La modelo y actriz británica también fue con la corriente y su look fue negro, pero transparente:

¿Cuándo es la Semana de la Moda de París 2025?

La Semana de la Moda de París 2025 comenzó el lunes 29 de septiembre y permanecerá hasta el martes 7 de octubre, donde los desfiles, la alta costura y las celebridades acapararán la lente de la prensa.

Cabe señalar que, el evento donde participó Belinda es uno de los tantos que se llevan a cabo durante la Semana de la Moda en la capital francesa.