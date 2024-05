Belinda habría dedicado nuevo tema a Giovani dos Santos; señalan pistas

Belinda habría dedicado nuevo tema a Giovani dos Santos. Foto: Cuartoscuro

Tal parece que Belinda se desahoga con la música, y no sólo a Christian Nodal le dedicó una canción. Después del estreno del tema “300 noches”, fans afirman que tendría dedicatoria especial para Giovani dos Santos, su ex. A través de redes sociales, se comenzaron a compartir las “pistas” de que va dirigida al futbolista.

¿Qué pistas revelarían que Belinda dedicó el tema a Giovani dos Santos?

El toro

Una de las pistas que encontraron los cibernautas es la aparición de un toro en el video oficial del tema. Se especula que podría tratarse de una referencia al signo zodiacal del futbolista, pues es tauro.

El brazo inmóvil

Además de la aparición de un toro, otras de las presuntas pistas es el brazo inmóvil de Belinda. Fans recordaron la señal que Giovani dos Santos solía hacer cada que anotaba un gol y lo dedicaba a la cantante.

En el video, Belinda aparece con una armadura con tornillos y el brazo no lo mueve, lo que hablaría del fin de la relación.

La hora que marca el reloj

También se cree que el reloj que aparece en la grabación oficial del tema, que lanzó junto a Natanael Cano, es una referencia a su exnovio. En el reloj marca 02:10, según sus fans sería por el 2010, año en el que se terminó la relación de las estrellas.

La supuesta infidelidad del futbolista

Además, no dejaron pasar por alto la letra del tema, pues en una parte se escucha decir “lo di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se jodió”.

Según fans, sería otra pista y referencia a la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante.

Test

Entre las teorías de los seguidores refieren también a los cuadros que aparecen en el video y que serían imágenes utilizadas en test Rorschach, usado para determinar problemas psicológicos.

De acuerdo con los fans, esto se debe a que Belinda acusó a Dos Santos de ser un mitómano tras su truene.