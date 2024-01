Belinda desata polémica con nuevo video e indirecta a Nodal; la llaman “ridícula”

Belinda lanza nuevo video e indirecta a Nodal; desata polémica. Foto: Cuartoscuro

Belinda regresará a la música con un tema que, afirman, será dedicado a Christian Nodal. Un nuevo adelanto del video no dejó más dudas y los cibernautas notaron rápidamente la indirecta, por lo que comenzó el debate en redes sociales. Y Unotv.com te da los detalles.

En la grabación, que muestra el adelanto del tema “Cactus”, se ve la escena de una sesión de tatuajes, para luego dar paso a una imagen de los ojos de la cantante que Nodal se hizo en el pecho, cuando era novio de Belinda.

Aunque algo llamó poderosamente la atención, pues, de los ojos en el pecho, salía lo que aparentaba ser lágrimas.

Además, en la grabación también se ve la letra “B” en la espalda del hombre, que aparecerá en el video de Belinda, probablemente, haciendo alusión a los tatuajes que se hizo el cantante.

Desde hace semanas, la cantante, que acusó violencia de género tras su ruptura con Nodal, ha compartido algunas indirectas que señalan que el tema que marcará su regreso a la música tendrá una dedicatoria a su expareja, con quien, incluso, llegaría al altar tras recibir un costoso anillo de compromiso.

En redes se dividen por indirectas de Belinda a Nodal

Como era de esperarse, y tal como había sucedido en las últimas publicaciones de la cantante, los cibernautas tomaron partido y comenzó la polémica. Mientras unos afirman que Belinda está en su derecho de responder, otros más la critican por no dar vuelta a la página.

De algunas cuentas llamaron “ridícula” a la intérprete de “Egosita” por lanzar un tema para Christian Nodal y recalcaron que el cantante ya la olvidó y ya hasta debutó como papá.

“Él ya tiene su vida, su bebé y su mujer y tú te quedaste estancada en el pasado. Ya supera mamacita”, “Que ridícula la verdad. El wey ya hasta tiene esposa e hija”, “Ay, no, qué triste. Salir a tirarle a alguien que ya hizo su vida y tiene un bebé”, “Dime que no has olvidado tu ex sin decirme que no has olvidado tu ex”.

Mientras que los fans de Belinda la defendieron, afirmando que ahora será Nodal el que tenga que aguantarse luego de la polémica que se causó tras su ruptura.

“Ya funamos al Piqué el año pasado, ahora le toca al nopal”, “Él habló primero, ¿por qué ella no podría hacerlo? Ahora que soporte el enano”, “Tú tírale todo lo que quieras. Cuando él habló de ti hasta cansarse, te quedaste callada. Él facturó con tu dolor y ahora te toca a ti”, “Ya era hora que te desahogaras porque te hicieron quedar como la mala de la película”.

Será el 31 de enero cuando se lance el tema “Cactus”, que marcará el regreso de Belinda a la música, luego de años de no complacer a sus fans con disco nuevo.