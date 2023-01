¡Le cantaron a sus ex! 5 famosos mexicanos que dedicaron temas a sus exparejas

Belinda, Luis Miguel y más que dedicaron canciones a sus ex. Foto:Cuartoscuro

Shakira se volvió tendencia luego de que lanzara el tema “BZRP Music Session #53”, en donde hace referencia a la infidelidad de Gerard Pique; sin embargo, la colombiana no es la única famosa que ha utilizado la música para hablar de alguna experiencia dolorosa en el amor y, por ello, Unotv.com te dice qué otros intérpretes lo han hecho.

Cinco cantantes que han dedicado temas a sus exparejas

Belinda

Una de las famosas que utilizó la música para hablar de una ruptura amorosa fue Belinda, quien, trass su truene con Christian Nodal, lanzó el tema “Mentirás”. Y aunque la joven, que acusó violencia de género luego del fin de su relación, no dio nombres, mucho se dijo que era con dedicatoria al originario de Sonora.

En la canción, se puede escuchar a la famosa cantar:

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, que siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”.

Luis Miguel

Aunque el “Sol” ha conquistado bellas mujeres del medio del espectáculo, cuando era un joven se enamoró de Mariana Yazbek; sin embargo, la relación del famoso cantante no prosperó debido a que, se dice, la fotógrafa le fue infiel.

Y tal como lo hizo en otras ocasiones dedicando canciones, Luis Miguel utilizó la música para mostrar su dolor y fue el tema “Culpable o no” el que, se dice, dedicó a Mariana.

Alicia Villarreal

La exvocalista de Límite, Alicia Villarreal, tiene entre su repertorio una canción que lleva una especial dedicatoria para Arturo Carmona, su exmarido y padre de su hija, Melenie, quien sigue los pasos de su famosa mamá en la música.

Y aunque Carmona ha asegurado que el tema no era dedicado a él, en una entrevista Alicia Villarreal dejó entrever lo contrario, al afirmar que ya no se acordaba a quién le dedicaba el tema, pues ahí andaba “su potrilla”.

Alejandra Guzmán

La llamada “Reina de corazones” también tiene una canción en la que plasmó un duro momento junto a Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía. Según se ha dado a conocer, el tema “Mírala, míralo”, surgió luego de una infidelidad del empresario.

De acuerdo con David, hijo del productor Miguel Blasco -que trabajó con Alejandra en varias ocasiones-, la cantante habría descubierto a Pablo con otra mujer en la casa que compartía con la rockera, y fue ella quien reveló los detalles a los compositores de la exitosa canción.

Danna Paola

La mexicana con más seguidores en Instagram también ha utilizado su música para desahogarse tras rupturas amorosas, como la que vivió con Eleazar Gómez, con quien tuvo un noviazgo lleno de celos y agresiones, según se sabe.

Con el tema “Calla tú”, la famosa afirmó que fue la manera como sanó el daño que sufrió y destacó que el que no mencionara nombres no significa que no alce la voz. Incluso, afirmó que la canción se convirtió en uno de los himnos feministas que más le ha ayudado.