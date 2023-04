¿Y Belinda soportó? Su aparente reacción por el embarazo de Christian Nodal y Cazzu

Ahora que Christian Nodal y Cazzu confirmaron que esperan a su primer hijo, dicen que… Belinda habría reaccionado a semejante noticia y en redes sociales comentaron la publicación con la que al perecer demostró que no le es indiferente el embarazo de la pareja.

Belinda y Christian Nodal tuvieron un romance en el 2020 y anunciaron su ruptura el 14 de febrero del año siguiente. Su truene fue polémico porque entre sus planes estaba casarse, el intérprete de “Adiós amor” se robó los titulares por el costoso anillo de compromiso que le obsequió y meses después reveló que ya no todo estaba bien entre ellos filtrando conversaciones privadas.

La publicación con la que Belinda habría reaccionado al embarazo de su ex:

Sobre la llegada del bebé de Christian Nodal y Cazzu ya mostraron su emoción el mismo cantante y su mamá. La novia del intérprete terminó los rumores sobre su embarazo presumiendo su “pancita” en pleno escenario y todo parece indicar que Belinda reaccionó al respecto.

Contrario a lo que hizo Cazzu, dejando ver su pancita abultada, Belinda publicó unas fotos en redes sociales en las que posa exhibiendo su vientre plano.

Algunos seguidores de Belinda consideraron que su pose se trató de una “indirecta bien directa” y como fans que son la llenaron de piropos en los comentarios:

Una publicación más de Belinda fue la que desató controversia y lo hizo con un video en TikTok. La intriga en esta ocasión giró en torno a la canción con la que acompañó la grabación, en la que una vez más presume su vientre plano.

“No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada. Porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha cantar al luchador”

Dice el tema