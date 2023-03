“La euforia hizo que no midiera su fuerza”: Belinda reacciona tras “ataque” de su fan

Belinda habló luego del complicado momento que sufrió durante un concierto y en donde uno de sus seguidores, aparentemente en estado de ebriedad, burlara la seguridad del lugar y llegara hasta el escenario en donde se abrazó con fuerza de la cantante. A través de sus historias de Instagram, la famosa que recibió un costoso anillo de compromiso por parte de Christian Nodal, su entonces novio, consideró que el joven que interrumpió su presentación y le lastimó la espalda no midió su fuerza por la euforia de tenerla cerca.

“Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar. Sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia, posiblemente, hizo que no midiera su fuerza”.

En el texto, la famosa destacó que, tras el momento que, según dijo, la asustó, se encuentra bien y enfatizó el cariño especial que siente por todos sus fanáticos, que la han acompañado desde que, a temprana edad, inició su carrera dentro del mundo del espectáculo.

“Yo estoy bien. Sólo me asusté en el momento, lo cual es algo normal. Amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mí y seguiré amándolos hasta el fin del mundo, aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”.

Belinda