La cantante Belinda, quien comenzó a seguir a Peso Pluma en redes sociales, habló por primera vez sobre el bebé de Christian Nodal y Cazzu. Sin embargo, ante los medios de comunicación, la intérprete de “Amor A Primera Vista” dejó en claro que no volverá a tocar el tema.

¿Qué dijo Belinda del bebé de Christian Nodal y Cazzu?

Al terminar su presentación en la Feria de San Marcos 2023, Belinda fue abordada por los medios de comunicación que estaban presentes, quienes no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle a la cantante, quien se llevó un susto durante un concierto, sobre el primer bebé que espera su expareja Christian Nodal junto a su ahora novia, Cazzu.

“Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría”, dijo la intérprete de “Bella Traición”.

Ver más ¡Belinda habla por primera vez del bebé que espera su ex Christian Nodal y Cazzu! pic.twitter.com/ibN4bFCyrY — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) April 21, 2023

Sin embargo, aunque Belinda considera que la llegada del bebé, del que una IA reveló cómo luciría, es una gran noticia para Christian Nodal y Cazzu, la cantante dijo que ya no hablará sobre su ex, el intérprete de “Botellas Tras Botella”, y su actual pareja.

“Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo creo que yo no tengo porqué hablar de nadie”, expresó con molestia la intérprete de “Dopamina”.

Finalmente, Belinda concluyó su participación ante las cámaras, y dejó en claro que ya no responderá preguntas sobre el bebé de Christian Nodal y Cazzu, pareja que ya recibió su primer regalo por la llegada del nuevo integrante.

“Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de esto. ¡Les deseo lo mejor!”, señaló la cantante.

La espera del bebé fue confirmada por Christian Nodal y Cazzu

El fin de semana pasado, en un concierto en la Arena Movistar, en Buenos Aires, Argentina, Cazzu, quien lució un look que dejaba ver su vientre, sorprendió al público al confirmar la noticia de la llegada de su primer bebé.

Por su parte, Christian Nodal agradeció a su público y dijo muy feliz “ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá”, durante su presentación en la Feria de San Marcos 2023, en Aguascalientes.