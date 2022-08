¡Perdió el glamour! Mamá de Belinda sufre en juego mecánico; “eres una cabr…”, le reclama a la cantante

Belinda Schüll, mamá de Belinda, sufre en juego mecánico; “eres una cabr…”, le reclama a la cantante. Cuartoscuro

Belinda no para de divertirse luego de los tortuosos meses que pasó tras su rompimiento con Christian Nodal, y prueba de ello fue el viaje que hizo junto a su mamá, Belinda Schüll, a Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, para celebrar sus 33 años, pero tal parece que la madre de la cantante no disfrutó del todo el viaje, según se muestra en un video.

En la grabación que se ha hecho viral en redes sociales, se aprecia cómo la mujer, que habría celebrado que llamaran “naco” a Nodal, sufre durante un recorrido en la montaña rusa del lugar, pese a que su famosa hija trataba de calmarla en todo momento.

Así fue el ataque de pánico de la mamá de Belinda:

Ver más Jajajajaja que duvertido pic.twitter.com/8fND9nCR6g — Beli-OMG (@Oli87428599) August 25, 2022

El “desagradable” recorrido en la montaña rusa

Belinda Schüll acompañó a su hija, quien denunció violencia de género tras el fin de su relación, al popular parque de diversiones para que celebrara un año más de vida y, como toda mamá, se armó de valor para subirse con la intérprete a una montaña rusa.

“No es el más fuerte, ¿cuánto quieres apostar a que no? Confías en mí, no es el más fuerte”, se escucha decir a Belinda en un intento de convencer a su madre para que la acompañe en el extremo y divertido recorrido.

Pero conforme avanzaban los minutos en el juego, Schüll, que recibió serenata por parte de Christian Nodal, comenzó a perder el valor y a espantarse, mientras pregunta qué tipo de juego era en el que se había subido.

“Ay, qué es esto. Ay, no. Vamos a bajar, de verdad que no les perdona. Dios mío, qué horror”. Belinda Schüll

Cuando el juego comienza a ir en reversa a gran velocidad, se pueden escuchar los gritos de la madre de Belinda e, incluso, se aprecia cómo recrimina a su popular hija.

“Ay, ya me quiero bajar. No me gusta este juego. Eres una cabro***, de verdad, te lo juro. Eres una cabro**. Ya me quiero bajar. ¿Qué es esto? Ya me quiero bajar”. Belinda Schüll

Ante el temor mostrado por su madre, la joven, que inició su carrera a temprana edad en las telenovelas de nuestro país, se limitaba a tratar de tranquilizarla, afirmando que se trataba de algo sin importancia y que mejor apreciara el momento.

“Mamá, no es nada”, “Ya se acabó”, “Mamá, no es nada, mira qué bonita vista”, “Ay, mamá, de verdad, ¿por qué eres exagerada?”, “Mamá, no estuvo horrible”, son parte de las frases con las que Belinda trató, sin éxito, de tranquilizar a su madre.