Belinda se va por un tiempo de México: “Voy a extrañar todo de aquí”
Belinda sorprendió a sus seguidores tras compartir que se va de México por un largo tiempo. La cantante y actriz explicó que su decisión responde a nuevas oportunidades profesionales.
En entrevista par un medio de entretenimiento, la intérprete de “Amor a primera vista” aclaró que este cambio en su carrera se debe a que viajará a distintos países para la filmación de la serie “Carlota”, un proyecto será sobre Carlota de Habsburgo.
“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete y ocho… es un proyecto muy ambicioso”.Belinda
Pese a que nació en España, Belinda ha radicado en México desde su infancia, incluso ha reafirmado su amor por el país en múltiples entrevistas.
“Me encanta México, entonces para mí ir a cualquier parte de aquí, es un regalo. Me encanta comer rico, siento que la comida es la más especial”, dijo en 2024, en un programa de televisión.
Los proyectos de Belinda
Y agrego: “Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México, lo cual pues voy a extrañar mucho obviamente todo aquí”.
Belinda no detalló exactamente cuándo partirá; sin embargo, aún faltarían varias semanas pues ella brindará funciones de la obra “Mentiras: All Stars” en octubre.
También destacó tiene un viaje pendiente a Puerto Rico, donde rodará un videoclip junto a Sebastián Yatra: “¡Va a estar increíble!”.