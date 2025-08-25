Belinda y Bad Bunny protagonizan sensual baile lleno de química en pleno concierto

GENERANDO AUDIO...

¿Nuevo romance entre Bad Bunny y Belinda? Foto: Getty Images

Belinda y Bad Bunny se convirtieron en un dúo inesperado que revolucionó las redes sociales, durante la residencia del “Conejo Malo” en el Coliseo de Puerto Rico, la cantante mexicana sorprendió a los asistentes al aparecer en el show, desatando uno de los momentos más virales de la música latina este año.

La intérprete de Cactus fue vista en la “casita” acompañada por Tokischa, cuando Bad Bunny interpretaba “Perro Negro”, tema en el que la menciona con la frase:

“Que lo’ dejas loco, enchulao’, como Belinda”.

En ese instante, el puertorriqueño dirigió las cámaras y su atención hacia ella, caminó hasta su lugar y ambos bailaron de manera sensual, provocando euforia entre los fanáticos.

Belinda no dudó en tomar el micrófono para gritar: “¡Acho, Puerto Rico es otra cosa!”, sumándose al ambiente de celebración que caracteriza estos conciertos.

Su química desató rumores de romance

Aunque se trata de su primer encuentro en persona, la conexión entre ambos artistas se venía gestando desde hace meses y aunque hay rumores de romance, la realidad es que todo se queda en el ámbito musical, al menos hasta el momento.

Bad Bunny le dedicó a Beli una mención en “Perro Negro” de su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, mientras que la cantante devolvió el guiño con su reciente tema “La Cuadrada”, en el que canta: “Te traigo enchulao’, como diría Benito”.

El encuentro no se quedó en el escenario, al terminar el show, ambos posaron juntos para las cámaras. Bad Bunny le colocó a Belinda su característico sombrero de palma y ella lo felicitó efusivamente, además de invitarlo a visitar México en diciembre, cuando ofrecerá una serie de conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Reacciones virales y especulaciones

El video del momento rápidamente se volvió tendencia en X y TikTok, miles de usuarios celebraron el acercamiento, calificándolo como “histórico” para la música latina. Otros fueron más allá, especulando sobre la “química” entre ambos y pidiendo que se conviertan en pareja.

Lo que sí parece más probable es que este sea el inicio de una de las amistades más comentadas del año y, quizás, la antesala de una colaboración musical que los fans ya están exigiendo.

¿A quiénes más ha invitado Bad Bunny a su residencia?

El “Conejo Malo” ha convertido su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico en un punto de encuentro de grandes celebridades del espectáculo, la música y el deporte.

Entre los invitados que ya han pasado por el escenario o las gradas destacan:

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Tokischa

Penélope Cruz y Javier Bardem

Austin Butler

Jon Hamm

Kylian Mbappé

LeBron James

Isabela Merced

Dafne Keen

Darren Aronofsky

Sin embargo, ninguna aparición había generado tanto impacto como la de Belinda, quien no solo fue mencionada en el show, sino que protagonizó un momento que los fans ya catalogan como “histórico”.