Bella Hadid anuncia que superó la enfermedad de Lyme después de casi 15 años

La modelo Bella Hadid anunció este domingo que se curó de la enfermedad de Lyme que ha padecido por más de 10 años, así lo dio a conocer en una emotiva publicación en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Hadid dijo estar agradecida con todas las personas que la acompañaron en el proceso y aseguró que “después de casi 15 años de sufrimiento” estaba “finalmente saludable”.

“El pequeño yo que sufrió estaría tan orgulloso de mi yo adulto por no renunciar a mí mismo. Agradecida con mi mami por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca apartarse de mi lado, protegerme, apoyarme, pero, sobre todo, creerme a través de todo esto. Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy”.



“Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartiendo amor de una copa llena, y siendo capaz de ser verdaderamente yo mismo, por primera vez en la historia”, escribió Bella en su publicación.





En su publicación, la cual muestra una serie de fotografías que ilustran el doloroso proceso de salud que vivió con la enfermedad de Lyme, la modelo, quien es una de las mejor pagadas del mundo, describió su experiencia con el padecimiento

“Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones / privilegios / oportunidades / amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia”.