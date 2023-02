¿Quién es Bella Ramsey, la joven actriz que interpreta a Ellie en la serie “The Last of Us”?

Ella es Bella Ramsey, la joven estrella de “The Last of Us” | Foto: Getty Images

Bella Ramsey ha sorprendido a propios y extraños por su papel de Ellie en la serie “The Last of Us“, destacando por la mancuerna que ha hecho con el chileno Pedro Pascal, quien interpreta a Joel. En UnoTV.com te presentamos a esta joven actriz británica de 19 años.

¿Quién es Bella Ramsey, joven estrella de “The Last of Us”?

Bella Ramsey nació el 30 de septiembre de 2003 en Nottingham, Inglaterra y desde temprana edad descubrió su pasión por la actuación al estudiar en el Stagecoach Theater Arts, donde pasó siete años de su vida. Luego de fracasar en múltiples audiciones, en 2016 su suerte cambió.

Cuando tenía tan sólo 13 años, llegó a su vida “Game of Thrones“, serie en la que interpretó a Lyanna Mormont “Lady Osita”. Cabe destacar que en esta serie, Pedro Pascal también tiene participación como el príncipe Oberyn Martell, lo que les convierte en dos viejos amigos y colegas.

Otra similitud entre “Juego de Tronos” y “The Last of Us” es que ambas conllevan los dos mejores estrenos en la historia de la plataforma HBO Max, aunque antes de la nueva serie basada en el videojuego, Bella Ramsey ya había participado en otras películas y series, tales como:

“La Peor Bruja” (Serie)

“Holmes y Watson”

“Hilda” (Serie)

“Judy”

“Resistance”

“Catherine Called Birdy”

“Becoming Elizabeth” (Serie)

A sus 19 años, Isabella May Ramsey recién comienza su carrera artística, aunque ya ocupa las grandes marquesinas de Hollywood, destacando su reciente papel en “The Last of Us“, serie que ya tiene una segunda temporada confirmada. En otros futuros proyectos, participará como actriz de doblaje en “Pollitos en Fuga 2“.

¿Qué papel ocupa en la serie “The Last of Us”?

Bella Ramsey es coprotagonista de “The Last of Us” al interpretar a Ellie, una adolescente irónica y rebelde que nació después al inicio de una pandemia por hongos que volvió a la raza humana en zombies. En un momento, es mordida por un infectado pero el agente infeccioso no hace efecto en su organismo.

Al ser aparentemente inmune a la infección, Ellie podría ser la respuesta para obtener una vacuna que termine la crisis sanitaria tras más de 20 años. En su camino se encuentra con Joel, interpretado por el chileno Pedro Pascal, quien la guiará a través de su viaje para completar su destino.

El estreno de “The Last of Us” no sólo sirvió para implantar la pregunta de si es posible un apocalipsis similar, sino también para posicionar a Bella Ramsey como una de las mejores actrices emergentes de la actualidad, ya que ella ha sido un gancho importante para atraer al público.